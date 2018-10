- Laurent Walthert, vous restez sur un blanchissage à Zurich (0-0) au moment de recevoir Sion. Cela vous rassure-t-il?

En tout cas, ce blanchissage tombe bien. On l’aurait déjà mérité contre Lugano, alors que nous avions maîtrisé le match de manière presque parfaite (victoire finale 2-1), mais il est arrivé trois jours plus tard, dans un match au cours duquel on a été mis en difficulté et parfois sous pression. C’est paradoxal, mais c’est comme ça. C’est de toute manière bon pour la confiance.

- La confiance, justement. Avait-elle disparu?

On ne peut pas résumer les choses ainsi. À mon poste, je ne suis pas là pour épater la galerie ou me mettre en avant. Une petite action toute simple, sur un centre par exemple, peut parfois suffire pour mettre un gardien et sa défense en confiance, et le grand public ne s’en rend pas forcément compte. Ces petits gestes passaient inaperçus la saison dernière, tant nous donnions l’impression de survoler notre championnat. Mais nous avons parfois gagné des matches par un but d’écart grâce à ces détails.

- Avant votre victoire contre Lugano, vous étiez sur une série de cinq défaites et 19 buts encaissés. Comment le viviez-vous?

Mal, évidemment. Même si je crois pouvoir affirmer que ce n’était pas de ma faute, on ne peut pas dire que j’aie été décisif durant cette période. Alors, en tant que gardien et capitaine, j’étais forcément affecté par cette situation.

- Être décisif, c’est important pour votre confiance?

Oui, bien sûr. Mais c’est surtout important pour la confiance de l’équipe. Ma performance individuelle doit aider le groupe à réaliser une série de matches sans défaite. C’est ce que j’ai dit aux gars dans le vestiaire: on a vu qu’une spirale négative nous faisait rapidement tomber vers le bas, mettons-nous en tête qu’une série positive aura l’effet exactement inverse. Et puis, cela nous permettra de nous rendre compte qu’on existe dans cette Super League, qu’on est au contact de nos adversaires.

- Vous êtes justement à un point de Sion avant le choc des mal-classés de ce dimanche à la Maladière (16h). Est-ce un derby particulier pour vous?

C’est surtout un match à trois points contre un adversaire qui est dans notre zone. Le budget du FC Sion, largement supérieur au nôtre, et les attentes de Constantin et de Yakin, devraient permettre au club valaisan de s’en sortir plus vite que nous. Mais nous ne sommes plus en période d’apprentissage, même si l’équipe doit être souvent recomposée en fonction des blessés. On a réussi à redresser la barre lors de nos deux derniers matches, on veut continuer dans ce sens une troisième fois de suite. Voire plus.

(nxp)