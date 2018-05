La partie entre Lausanne et Thoune a été interrompue à un quart d'heure de la fin dimanche, la faute à une vingtaine de supporters du LS qui sont allés affronter les fans thounois devant leur bloc. «La sécurité des joueurs n'était pas assurée. La meilleure décision c'était d'arrêter le match et de ne pas le reprendre», a expliqué Stefan Nellen, administrateur du Lausanne-Sport.

Après vingt minutes d'incertitude lors desquelles personne n'a pu sortir du stade, le haut-parleur a informé les quelque 2000 spectateurs que la partie était définitivement interrompue et n'allait pas reprendre.

«On savait qu'il y avait un contentieux entre certains de nos supporters et ceux du FC Thoune, mais ce qui s'est passé est intolérable. Les responsables doivent être identifiés et bannis des stades», a tonné Stefan Nellen. Après avoir balancé quelques fumigènes et pétards en direction de la pelouse, une partie des fans du LS a fait le tour du stade et trouvé l'affrontement avec les Bernois. Des coups ont été échangés sous le regard du reste du public, ébahi.

Lausanne est officiellement relégué en Challenge League, deux ans après une montée réjouissante. (nxp)