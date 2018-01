ÂGE: «Pour ce poste de défenseur central, un joueur âgé entre 24 et 28 ans, avec déjà une bonne expérience de cinq saisons au niveau de la Super League, constituerait sans doute la solution parfaite.» INTRANSIGEANT: «La priorité absolue, c’est qu’il soit solide défensivement, bon au marquage et dans les duels. Avec, aussi, un bon jeu de tête et de la vitesse. Et, surtout, qu’il manifeste l’envie de nous rejoindre et qu’il adhère à notre projet qui est de travailler sur le moyen à long terme pour progresser ensemble.» BON SOUS PRESSION: «Dans le jeu, il devra être tranquille avec le ballon. Même sous pression, un défenseur central de qualité doit être capable d’assurer avec calme une bonne première passe. Je ne vais pas attendre de lui qu’il réussisse de beaux gestes techniques mais qu’il apporte de la sérénité derrière.»

Dylan Maga ne viendra pas renforcer la défense du Lausanne-Sport. Hier, au terme d’une courte séance défatigante, Fabio Celestini a d’ailleurs lui-même annoncé au grand (195 cm) défenseur français de 21 ans qu’il ne le conservera pas dans son groupe. À l’essai depuis quelques jours, l’ancien joueur de Poissy (National 2) – sur lequel Dijon avait aussi un œil – ne participera donc pas au camp d’entraînement que les Vaudois feront à Cadix dès samedi.

Un stage de dix jours en Espagne durant lequel un autre candidat aura la possibilité de convaincre Fabio Celestini qu’il est l’homme qu’il lui faut pour stabiliser celle qui est, avec 36 buts encaissés lors de la première partie de saison, la deuxième moins bonne défense de Super League.

«Il est clair que nous sommes activement à la recherche d’un défenseur central de qualité, admet le coach. Mais il faut aussi rester réaliste: trouver la perle rare au mois de janvier s’annonce très compliqué. Raison pour laquelle nous nous dirigeons plutôt vers un prêt.»

Attendre la fin du mois?

Une hypothèse que partage Stefan Nellen, futur administrateur et vice-président du club vaudois, actuellement directeur sportif ad interim. «Il faudra probablement faire preuve de patience, prévient le dirigeant lausannois. Nous observons le marché et scrutons toutes les possibilités intéressantes, mais elles ne sont pas nombreuses aujourd’hui. En revanche, la situation devrait se décanter à la fin du mois, soit lorsque les grandes équipes auront bouclé leurs transferts. Et grâce aux bons contacts que nous avons avec différents clubs français et italiens (ndlr: Juventus et l’AS Rome), la possibilité d’obtenir un joueur en prêt pour ces six prochains mois pourrait se présenter.»

En attendant, Fabio Celestini devra espérer que l’un ou l’autre des défenseurs qui viendront encore à l’essai constituera une agréable surprise. «Mais même si ce n’est pas le cas, je ne serai pas trop inquiet, continue le technicien lausannois. Lors du premier tour, nous avons encaissé une bonne partie de nos buts à l’occasion de quatre ou cinq rencontres seulement. Parce que l’implication collective n’avait pas été celle que j’attendais. Dans les autres matches, l’assise défensive avait été plutôt bonne. J’ai d’ailleurs une totale confiance en mes cinq défenseurs actuels.» (Le Matin)