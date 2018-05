Lausanne a besoin d'un miracle pour sauver sa place en Super League. Battus 2-0 à Lugano, les Vaudois accusent quatre longueurs de retard sur l'avant-dernier Sion à deux journées de la fin. Bâle a pour sa part infligé au champion Young Boys sa première défaite depuis la trêve hivernale (5-1).

Hasard du calendrier, Lausanne et Sion affronteront les mêmes équipes lors des deux dernières journées. Les hommes du coach Ilija Borenovic accueilleront Thoune le 13 mai à 16h avant de se rendre à St-Gall le 19 mai à 18h, alors que les Valaisans recevront les Brodeurs avant de se déplacer à Thoune. Sion possède une différence de buts nettement moins défavorable (-7) que Lausanne (-21).

Lausanne n'a jamais paru en mesure de s'imposer au Cornaredo, où les Vaudois ont réussi leur premier tir cadré à la... 85e minute. Même le premier but luganais, inscrit par Alexander Gerndt qui a pu reprendre de volée un ballon qui «traînait» dans les seize mètres (64e), n'a pas eu l'effet escompté. Au contraire, puisque le gardien Thomas Castella a sauvé son équipe quelques secondes plus tard alors que le même Gerndt se présentait seul devant lui.

Lugano, qui aurait pu bénéficier d'un penalty dès la 15e minute après une intervention litigieuse de Cabral sur Gerndt, a inscrit le but de la sécurité à la 94e par l'intermédiaire de Carlo Manicone. Les Tessinois sont donc mathématiquement assurés de rester dans l'élite du football suisse.

Bâle se fait plaisir

Bâle n'a pas laissé planer le moindre doute concernant ses intentions dans le choc de la journée, suivi par près de 30 000 spectateurs. La troupe de Raphaël Wicky a ainsi ouvert la marque après 61'' de jeu seulement grâce à Mohamed Elyounoussi, auteur d'un magnifique solo. Le Norvégien s'est transformé en passeur sur le 2-0, marqué par Albian Ajeti à la 26e.

YB a sombré en deuxième mi-temps, encaissant trois buts supplémentaires signés Luca Zuffi (54e), Albian Ajeti (79e) et Dimitri Oberlin (87e) avant de sauver l'honneur grâce à Christian Fassnacht (89e). Les Bernois n'avaient plus connu la défaite en championnat depuis le 3 décembre et un derby perdu 3-1 à Thoune. Les joueurs d'Adi Hütter restaient donc sur 16 matches sans défaite (13 victoires, 3 nuls).

A noter par ailleurs que Lucerne est assuré de terminer au 3e rang de ce championnat 2017/2018. Les joueurs du club de Suisse centrale suivront d'un oeil attentif la finale de la Coupe de Suisse le 27 mai: un sacre de Young Boys enverrait le FCL directement en phase de poules de la Ligue Europa, alors qu'une victoire du FC Zurich contraindrait les Lucernois à passer par les qualifications. (ATS/nxp)