Cabral capitaine La dernière fois qu’Alain Rochat n’était pas sur le terrain, le capitaine s’appelait Benjamin Kololli. Et l’entraîneur Fabio Celestini. Hier, Ilija Borenovic a donné le brassard à Adelson Cabral, homme de caractère sur et en dehors du terrain, comme il l’avait prouvé vendredi au repas de gala face à Thomas Wiesel.

1 tir Soit le total de frappe au but d’Elton Monteiro depuis le début du championnat (28 matches) avant la rencontre d’hier! Il a quadruplé son total en tirant trois fois au Letzigrund: un arrêt du gardien, une tête sur la transversale, un but.

Francesco Margiotta en panne de confiance. Enzo Zidane qui n’a rien réussi de bon. Benjamin Kololli qui a essayé, mais qui est très peu passé sur son côté gauche. Franchement, dès que Michael Frey a ouvert la marque pour le FCZ, il était impossible de voir comment le LS pouvait égaliser au Letzigrund. Ilija Borenovic, en se tournant vers son banc, aurait pu opter pour Gonzalo Zarate, mais il a décidé de lancer trois jeunes coup sur coup. Forcément, Andi Zeqiri, Mersim Asllani et Tiago Escorza (58 ans en âge cumulé) n’ont pas fait tout juste, mais ils ont apporté une qualité qui faisait défaut au LS depuis le début de l’année: de l’insouciance.

Andi Zeqiri a mis le feu

Leurs aînés sortent en effet de longs mois de galère, lors desquels ils peinaient à exprimer leur potentiel, étouffés par la peur de mal faire et la crainte de représailles. Ilija Borenovic, avec son optimisme et ses qualités de management, essaie de les ramener vers le haut et hier, il a trouvé un renfort bienvenu avec les entrées des trois gamins. L’ancien entraîneur des M21 a notamment pu compter sur un Andi Zeqiri très intéressant sur le flanc droit. L’international suisse juniors a réveillé une partie un peu endormie. Il a couru, il a fait des appels, il a taclé aussi. Bref, il a fait ce qu’on attend d’un joueur en lutte pour le maintien. Et Elton Monteiro a égalisé à la 88e, récompensant le souffle nouveau de ce Lausanne-Sport de fin de match.

Evidemment, ce point gagné sur Sion n’est pas synonyme de sauvetage. Mais il porte en lui beaucoup d’espoirs: ceux de la jeunesse et de l’envie. Pour ce Lausanne-Sport-là, c’est déjà beaucoup.

Zurich - Lausanne 1-1 (0-0)

Letzigrund. 8488 spectateurs.

Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 53e Frey 1-0. 88e Monteiro (Margiotta) 1-1.

Zurich: Brecher; Rüegg, Nef (18e Kryeziu), Brunner, Pa Modou; Domgjoni, Palsson; Winter, Marchesano (79e Dwamena), Rodriguez (89e Aliu); Frey.

Lausanne: Castella; Marin (76e Asllani), Loosli, Monteiro, Gétaz; Geissmann, Cabral, Fransson (84e Escorza); Zidane (65e Zeqiri); Margiotta, Kololli.

Notes: Zurich sans Thelander (suspendu), Bangura, Maouche, Schättin, Alesevic et Schönbächler (blessés). Lausanne sans Rochat, Manière, Tejeda, Rapp et Dominguez (blessés). 12e, frappe sur la barre transversale de Marchesano, 77e tête sur la barre transversale de Monteiro.

Avertissements: 32e Geissmann. 45e Kololli (sera suspendu au prochain match). 55e Rodriguez (sera suspendu au prochain match). 57e Pa Modou.

Expulsion: 82e Pa Modou (2e avertissement). (nxp)