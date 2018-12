L’hiver risque d’être chaud et animé du côté de la Pontaise. On savait déjà que le club vaudois allait profiter de la pause pour faire quelques emplettes, mais on ignorait encore l’ampleur de celles-ci.

Or c’est bien à un profond remaniement auquel l’on risque d’assister, tant et si bien que le visage du LS en 2019 n’aura probablement plus rien à voir à celui qu’il offre en cette fin d’année. Cela est aussi la conséquence directe d’une première partie de saison ratée, loin de correspondre en tout cas aux ambitions d’Ineos, le nouveau propriétaire du club.

Avant cela, Giorgio Contini et ses dirigeants devront cependant faire de la place dans un contingent déjà pléthorique. Quels seront les joueurs victimes de ce réajustement ? Selon le «Blick», la liste des «indésirables» comprendrait six noms, et non des moindres, puisque s’y trouveraient Nicolas Gétaz, Yeltsin Tejeda, Elton Monteiro, Jérémy Manière, Tiago Escorza et Simone Rapp. Pour ce dernier, acheté à prix d’or voici une année à Thoune, un départ sanctionnerait une année 2018 maudite. Avec Gétaz et Monteiro, relégués dans les tribunes depuis plusieurs matches, Rapp n'entrait plus dans les plans de son entraîneur. Le cas posé par les blessés longue durée que sont Tejeda et Manière est lui bien sûr différent. Au moment où le club vaudois souhaite dégraisser son contingent, les bannis de la Pontaise seront sans doute «invités» dans un premier temps à s'entraîner avec les M21 à la reprise si aucune solution n'était trouvée dans l'intervalle.

Avant de faire son marché à l’occasion du mercato d’hiver, le LS entend donc faire le ménage de Noël. Un grand coup de balai qui ne concerne apparemment pas son entraîneur, Contini conservant la confiance de son employeur malgré des résultats décevants. C'est dans ce climat que l'on peut imaginer pesant que le club vaudois prendra ce week-end la direction de Wil pour un match qui déterminera une partie de son avenir. (nxp)