Faux départ pour le Lausanne-Sport d'Ineos et de son nouveau logo ! Les Vaudois se sont inclinés 2-1 à Lucerne pour la reprise de la Super League, en raison à la fois d'une entame bien trop laborieuse et d'un manque de réussite dans le «money time».

Une reprise de championnat difficile pour le #LS. Au Swissporarena, malgré la réduction du score de @BenjiKololli, les Lausannois se sont inclinés face au @FCL_1901 sur le score de 2-1. Retrouvez la fiche de match.

?? https://t.co/w6UBhyOyIQ#AllezLausanne #FCLLS pic.twitter.com/FoKuPNHQNi — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 3 février 2018

Menés au score après seulement... 50 secondes de jeu sur une volée de Francisco Rodriguez, les Vaudois avaient la malchance de concéder le 2-0 à la 31e minute sur une frappe de Christian Schneuwly déviée par Alain Rochat. L'addition était lourde, mais elle punissait l'apathie d'une équipe dont on était en droit d'attendre davantage face à une formation qui avait à coeur d'offrir une victoire pour la première de son nouvel entraîneur Gerardo Seoane.

Un sursaut final qui a failli payer

En seconde période, les introductions d'Enzo Zidane, de Joel Geissmann et de Nicolas Gétaz ont annoncé un sursaut final qui a bien failli payer. Benjamin Kololli réduisait le score à la 88e avant d'envoyer un missile sur la transversale de la cage de Jonas Omlin. L'international kosovar a prouvé une fois de plus qu'il était bien l'atout offensif no 1 de Fabio Celestini.

???? Après la défaite du #LS face au @FCL_1901, le portier lausannois Thomas Castella partage son analyse au micro de la LSTV.#AllezLausanne #FCLLShttps://t.co/7VOMnTJjxG — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 3 février 2018

Au Stade de Suisse, les Young Boys ont affiché une maîtrise totale devant Saint-Gall. Victorieux 2-0 grâce des réussites de Guillaume Hoarau et de Miralem Sulejmani, le leader a creusé un écart de cinq points sur le FC Bâle qui accueille Lugano ce dimanche.

Auteur d'une ouverture du score splendide de la tête, Guillaume Hoarau a tenu à prouver qu'il était bien de retour après une première partie de saison perturbée par les blessures. Le buteur venu de la Réunion symbolise à nouveau toute la force de frappe d'une équipe qui ne caresse qu'un seul rêve: gagner un titre pour mettre un terme à une insupportable attente de trente-deux ans.

Lucerne - Lausanne 2-1 (2-0) 11'373 spectateurs. Arbitre: Klossner. Buts: 1ère Rodriguez 1-0. 37e Schneuwly 2-0. 88e Kololli 2-1. Lucerne: Omlin; Grether, Schmid, Schulz, Lustenberger; Voca, Kryeziu; Vargas (65e Kutesa), Schneuwly, Rodriguez (75e Demhasaj); Juric (84e Ugrinic). Lausanne: Castella; Marin (83e Gétaz), Rochat, Monteiro; Maccoppi (68e Zidane), Schmid, Fransson, Pasche (68e Geissmann), Kololli; Zeqiri, Rapp. Notes: Lucerne sans Arnold, Schwegler, Custodio et Schindelholz (blessés). Lausanne sans Manière, Zarate, Dominguez (blessés) et Margiotta (non-qualifié). 41e Schulz dévie le ballon sur son propre poteau. 90e coup franc de Kololli sur la transversale. Avertissements: 16e Vargas. 20e Rapp. 27e Juric. 37e Rodriguez. 83e Schmid. (ats/nxp)