À la retraite depuis novembre dernier, Ezequiel Lavezzi pensait pouvoir enfin couler des jours heureux et surtout tranquilles. Riche à millions après une carrière très fructueuse sur le plan financier, l’ancien attaquant, entre autres, de Naples et du PSG avait terminé son parcours en Chine, au Hebei China Fortune. Un club qui porte bien son nom puisque, d’après les Football Leaks, le champion olympique 2008 était, en 2016, le joueur le mieux payé du monde avec 50 millions d’euros annuels.

Pour dépenser une infime partie de son patrimoine et fêter dignement son 35e anniversaire, «El Pocho», comme on le surnomme, a passé ces dernières semaines sur l’île paradisiaque de Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes. C’est durant ses vacances balnéaires que plusieurs personnes l’ont approché sur les réseaux sociaux, via Instagram, en prétendant détenir des documents intimes sur lui et sa compagne actuelle, Natalia Borges. Pour ne pas les publier sur les réseaux sociaux, ils lui ont demandé 5000 dollars pour chaque photo et vidéo en leur possession.

Pas la première fois

Un authentique chantage à la sextape qu’a révélé le quotidien argentin «La Nacion». «Ces gens lui disent qu’ils ont leurs vidéos ainsi que des conversations et ils donnent les détails du contenu. C’est donc tout à fait crédible. Même si tout était faux, il s’agirait quand même d’extorsion», a affirmé une personne proche du dossier dans le quotidien. Le joueur a quant à lui déposé deux plaintes à Buenos Aires même si, selon «Clarin», un autre quotidien argentin, il aurait reconnu l’authenticité des vidéos et des conversations qui lui ont été envoyées.

Habitué aux frasques en tout genre durant sa carrière, Ezequiel Lavezzi avait été déjà été victime de personnes malintentionnées. Durant l’été 2014, juste après cette finale de Coupe du monde perdue contre l’Allemagne, des photos intimes de Lavezzi et sa compagne de l’époque, Yanina Screpante, avaient déjà fuité sur internet. On y découvrait le footballeur torse nu avec une casquette de police façon «Village People». Dans des positions très suggestives.

