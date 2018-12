Le leader Barcelone est allé s'imposer facilement dimanche sur la pelouse de Levante 5-0, avec un triplé - le 49e de sa carrière - et deux passes décisives de Lionel Messi, lors de la 16e journée du Championnat d'Espagne.

Le Barça a repris trois points d'avance sur le Séville FC, vainqueur à la mi-journée de Gérone (2-0), et qui avait rejoint provisoirement les Catalans en tête.

Face à Levante, 8e de Liga, les Barcelonais ont ouvert la marque par Luis Suarez à la 34e minute sur un centre de Lionel Messi. L'Argentin a poursuivi son récital par un but à la 43e (2-0), un deuxième au retour des vestiaires (47e, 3-0), puis un troisième à la conclusion d'une superbe action collective (60e, 4-0).

Messi a encore été le passeur décisif pour Gerard Piqué, auteur du cinquième but des Blaugrana, sur une action que le défenseur avait lui-même initiée (88e).

Cette saison, l'Argentin a déjà marqué 14 buts en Liga et offert 10 passes décisives, alors qu'il a manqué un mois de championnat à cause d'un bras cassé.

Sur l'année civile, ses statistiques sont tout aussi affolantes. En 53 matches, que ce soit en club ou en sélection, l'Argentin a marqué 50 buts et délivré 26 passes décisives.

Séville s'accroche

Derrière le Barça, les poursuivants ont tous gagné. A l'heure du déjeuner, le Séville FC a dominé Gérone (2-0). Ever Banega et Pablo Sarabia, bien servi par Wissam Ben Yedder, ont permis aux Andalous d'enchaîner un septième match de rang sans défaite. Ils sont deuxièmes et précèdent à la différence de buts l'Atletico Madrid, qui a peiné pour s'imposer samedi à Valladolid (3-2).

Quatrième à deux points de l'Atlético, le Real Madrid ne s'est pas vraiment montré rassurant lors de son match victorieux contre le Rayo Vallecano (1-0), samedi, grâce à un but de Karim Benzema (13e).

Derrière le Real, le Betis s'est hissé dimanche dans la zone européenne. Les Sévillans sont cinquièmes après leur victoire chez l'Espanyol Barcelone (3-1). Mais Alavés, en cas de succès lundi face à l'Atletic Bilbao, pourrait reprendre son bien. (nxp)