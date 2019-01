Le FC Barcelone s'est imposé 3-0, jeudi soir au Camp Nou, contre Levante en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, grâce à un doublé de Dembélé (30e et 31e) et un but de Messi (54e). Battus 2-1 au match aller, les Catalans sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Mais peut-être pas...

Levante accuse le FC Barcelone d'avoir aligné le jeune défenseur Juan Brandariz, dit Chumi, au match aller alors que ce dernier était suspendu avec la réserve blaugrana pour accumulation de cartons jaunes. Levante va donc déposer un recours devant la fédération espagnole (RFEF).

Le Barça, quadruple tenant de l'épreuve, assure de son côté avoir respecté une circulaire récente de la RFEF qui prévoit que les sanctions légères de joueurs évoluant dans les réserves professionnelles soient purgées avec leur équipe d'origine, et non avec l'équipe première.

«Il n'y a pas eu titularisation d'un joueur inéligible», a assuré à l'AFP un porte-parole du club catalan.

Hors délais

Levante a néanmoins étudié les implications juridiques d'un recours et a décidé de le soumettre à la RFEF, en dépit du fait que les réclamations pour joueur inéligible doivent en principe être formulées au maximum 48 heures après la fin de la rencontre.

«Notre département juridique a étudié tout cela», s'est justifié le président de Levante. «Nous estimons avoir des bases solides pour défendre notre position.»

Francisco Javier Catalan n'a pas voulu se prononcer sur le fait que le recours de Levante intervienne hors des délais prévus par le règlement. «Selon nous, il y a une jurisprudence suffisante et solide qui valide» la décision du club, a-t-il dit.

Cette affaire rappelle celle qui avait valu au Real Madrid une élimination sur tapis vert lors de l'édition 2015-2016 de la Coupe du Roi.

Le club merengue avait aligné l'ailier Denis Cheryshev contre Cadix en 16es de finale aller sans tenir compte du fait que le Russe était sous le coup d'une suspension. Cadix avait aussitôt porté réclamation, dans les délais prévus, et obtenu sa qualification directe pour les huitièmes. (afp/Sport-Center/nxp)