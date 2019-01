Le FC Barcelone a décroché dimanche le titre honorifique de champion d'hiver en allant s'imposer 2-1 à Getafe, accentuant son avance en tête du Championnat d'Espagne au terme d'une 18e journée où ont flanché ses principaux poursuivants, l'Atlético, Séville et le Real Madrid.

Le Barça l'a emporté sur un tir à angle fermé de Lionel Messi (20e), auteur de son 399e but en Liga, le seizième cette saison, et sur une volée splendide de Luis Suarez (39e). Getafe a réduit la marque grâce à Jaime Mata (43e), sans parvenir à égaliser malgré plusieurs occasions en seconde période.

A un match de la mi-championnat, le Barça compte 40 points, cinq de plus que l'Atlético (2e, 35 pts) qui a concédé un nul 1-1 à Séville (3e, 33 pts) et ne peut plus rejoindre les Catalans le week-end prochain lors de la 19e journée. Le Real Madrid (5e, 30 pts) a pour sa part subi une nouvelle défaite 2-0 contre la Real Sociedad, compliquant ses chances de revenir dans la course au titre à dix longueurs du leader...

