C’était attendu, c’est désormais officiel: Franck Ribéry va quitter le Bayern Munich en fin de saison, a annoncé le club bavarois dimanche. Le contrat du Français, qui court jusqu’au 30 juin, ne sera pas renouvelé à l'issue de l'exercice en cours. «Quand je suis arrivé en Bavière, un rêve est devenu réalité. Les adieux ne seront pas faciles, mais nous ne devons jamais oublier ce que nous avons accompli ensemble et les plus de 20 titres remportés», a déclaré «Kaiser Franck», qui a passé 12 ans au sein du Bayern Munich.

Débarqué en provenance de l’Olympique de Marseille en 2007, Franck Ribéry, buteur lors de la victoire munichoise 3-1 contre Hanovre samedi, sera honoré lors d’un jubilé en 2020, tout comme Arjen Robben, autre légende en partance cet été. «Ce sont deux grands joueurs. Le Bayern leur doit beaucoup et leur donnera un grand et émouvant adieu. Ils ont contribué à façonner la décennie la plus réussie du FC Bayern avec un football fantastique», a réagi le patron du club, Karl-Heinz Rummenigge. (nxp)