Une semaine après sa victoire sur la pelouse de l’Union Berlin (2-0), le Bayern Munich a enchaîné, samedi en fin d’après-midi face à l’Eintracht Francfort (5-2). Le leader du championnat de Bundesliga a ainsi conservé quatre points d’avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund, vainqueur de Wolfsburg plus tôt dans la journée (2-0).

Contre Gelson Fernandes (titulaire et capitaine), Djibril Sow (entré à la 71e) et leurs coéquipiers, les Bavarois ont rapidement pris trois longueurs d’avance, grâce à des réussites de Goretzka (17e), de Müller (41e) et de Lewandowski (46e). Francfort a provisoirement fait douter le septuple champion en titre en revenant à 3-2 avec un doublé de Hinteregger (52e et 55e). Mais le Bayern a ensuite repris le large (61e Davis, 74e Hinteregger contre son camp). Idéal pour la confiance, à trois jours du Klassiker face à Dortmund. Et ce malgré la sortie sur blessure de Boateng (73e).

Le BVB n’est pas en reste. Avec Roman Bürki dans les buts et Manuel Akanji en défense centrale, il a également aligné une deuxième victoire consécutive depuis la reprise en prenant le meilleur du Wolfsburg de Kevin Mbabu, de Renato Steffen et d’Admir Mehmedi, tous les trois titulaires. Déjà auteur d’un doublé le week-end précédent, Guerreiro a idéalement lancé les siens peu après la demi-heure de jeu, avant qu’Hakimi ne réalise le break à la 72e. Seule ombre au tableau pour la bande de Lucien Favre, à l’image de son rival munichois: la sortie sur blessure de Hummels à la mi-temps.

Gladbach battu, Embolo blessé

De son côté, le Borussia Mönchengladbach a réalisé la mauvaise opération de la journée. Avec Yann Sommer, Nico Elvedi et Breel Embolo (sorti sur blessure à la 12e) présents au coup d’envoi, Gladbach (4e) a été battu (1-3) et doublé au classement par Leverkusen (3e).

Breel Embolo a été contraint de quitter la pelouse prématurément (AFP).

Dans les autres rencontres disputées samedi, Paderborn et Hoffenheim (avec Steven Zuber titulaire) ne sont pas parvenus à se départager (1-1), alors que le Werder Brême (avec Michael Lang entré à la 82e) s’est imposé à Freiburg (1-0).

