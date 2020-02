Le Bayern Munich a conforté samedi sa première place en atomisant Hoffenheim (6-0) lors de la 24e journée de Bundesliga, une rencontre achevée par des banderoles insultantes et une passe à dix surréaliste entre joueurs des deux équipes.

Privés de leur buteur Robert Lewandowski, blessé, les Bavarois ont démarré en trombe, avec des buts de Serge Gnabry et Joshua Kimmich dans les sept premières minutes. Le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee et le Brésilien Philippe Coutinho ont ensuite corsé la note avant la mi-temps.

Le Bayern a profité en seconde période des espaces et largesses défensives de Hoffenheim, avec de nouveaux buts de Coutinho, servi par un intenable Thomas Müller, et de l'international allemand Leon Goretzka, sur une passe du Français Corentin Tolisso.

Le Bayern compte quatre points d'avance sur son poursuivant, Leipzig, qui compte un match en moins.

Mais plus que la nouvelle démonstration des hommes de Hansi Flick, l'entraîneur du Bayern, c'est la fin de match surréaliste qui risque de rester dans les mémoires.

Risque de sanctions

Des ultras du Bayern ont en effet déployé des banderoles ordurières visant le riche propriétaire de Hoffenheim, Dietmar Hopp, cible régulière de supporters allemands. Les joueurs et l'entraîneur du Bayern, ainsi que le directeur sportif Hasan Salihamidzic et l'ex-gardien emblématique Oliver Kahn, membre du conseil d'administration du club, ont alors couru vers leurs supporters pour leur demander de ranger ces banderoles.

Après plusieurs minutes de flottement, les deux équipes ont finalement repris la rencontre. Mais ils se sont contentés durant les dix dernières minutes de jouer à la passe à dix au milieu du terrain. "L'idée est venue des joueurs sur le terrain", a expliqué après le match le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, qui a confié avoir "profondément honte" de certains des supporters de son club.

Both Bayern and Hoffeinham agreed not to score again due to some banners some Bayern funs used against TSG owner pic.twitter.com/ylcyyWbCs1