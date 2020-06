Le Bayern Munich a rejoint Leverkusen en finale de la Coupe d’Allemagne. Les Bavarois se sont défaits de l’Eintracht Francfort (2-1), mercredi soir, grâce à des réussites de Perisic (14e) et de Lewandovski (75e).

Dominateurs en première partie de rencontre, les hommes d’Hansi Flick ont eu chaud lorsque Da Costa a égalisé (69e). Mais ils n’auront au final douté que quelques minutes, face à des adversaires qui portaient un maillot «#blacklivesmatter» (les vies noires comptent) en signe de solidarité avec les protestations contre les violences racistes.

Tonight: Make your mark. ????

Every day: Listen. Understand. Question. Stand. Speak up. Fight for tolerance and diversity. Overcome racism. @indeed #BlackLivesMatter #RoomForDiversity#inEINTRACHT #FCBSGE pic.twitter.com/QKcmZCUOIa