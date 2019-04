Vainqueur 4-1 à Düsseldorf avec un doublé du Français Kingsley Coman, le Bayern s'est réinstallé dimanche en tête de la Bundesliga, avec un petit point d'avance sur Dortmund à cinq journées de la fin.

Alors que le Borussia avait sué sang et eau la veille pour venir à bout de Mayence (2-1), le Bayern a froidement «exécuté» Düsseldorf. Coman a frappé dès la 15e minute, peut-être involontairement, lorsqu'il a vu son centre pour Müller prendre le chemin des filets. L'international tricolore a superbement doublé la mise à la 41e minute en reprenant du gauche sans contrôle un centre en retrait de Kimmich, pour placer la balle dans la lucarne (2-0, 41e). Serge Gnabry (3-0, 55e) et Leon Goretzka (4-1, 92e) ont enfoncé le clou après la pause.

Düsseldorf a sauvé l'honneur en fin de partie (3-1, 89e) sur pénalty par Dodi Lukebakio, pour une main de Hummels dans la surface signalée par l'assistant vidéo.

Diagnostic attendu

Manuel Neuer, sorti en cours de match à Düsseldorf, est de nouveau touché au mollet et devra attendre de plus amples examens pour avoir un diagnostic précis. "C'est le même mollet auquel il avait déjà eu des problèmes", a déclaré l'entraîneur du Bayern Niko Kovac après le match, cité par le club sur Twitter. "Nous examinerons ça demain (lundi) et nous espérons évidemment que ce n'est pas une blessure grave."

Le capitaine du Bayern a dû quitter ses coéquipiers à la 53e minute du match après s'être fait mal sur une action apparemment anodine, sans contact avec un joueur adverse. Il avait déjà manqué un match à Fribourg fin mars en raison de cette douleur musculaire. (nxp)