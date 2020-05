Le «Klassiker» du football allemand a livré un premier verdict cette saison. En s’imposant sur la pelouse du Borussia Dortmund (0-1), le Bayern Munich a fait un pas sans doute décisif vers son huitième titre consécutif. Le club bavarois dispose en effet, après le match de mardi soir comptant pour la 28e journée, de sept points d’avance sur son premier poursuivant et rival du soir.

Dortmund avait trouvé beaucoup de stabilité avec son 3-4-3 depuis la reprise. Mats Hummels, longtemps incertain avant la rencontre mais finalement titulaire, naviguant entre la défense centrale et l’entrejeu. Mais ce système allait être mis à rude épreuve par le pressing incessant du Bayern, extrêmement agressif sur le porteur, dès l’entame de la rencontre. Étouffés, les hommes de Lucien Favre allaient malgré eux laisser le jeu à l’adversaire. Qui se faisait pressant sur la cage de Roman Bürki: à l’image de cette 19e minute, où Lukasz Piszczek sauvait sur sa ligne sur un tir de Serge Gnabry.

Bürki lobé

Le portier bernois enchaînait néanmoins les bonnes parades. Des tirs vicieux, à bout portant parfois: le gardien faisait le boulot. Jusqu’à cette fatidique 43e minute, où il allait subir un des pires affronts à encaisser pour l’orgueil d’un gardien de but: un lob. Joshua Kimmich levait la tête à l’entrée de la surface pour voir le portier suisse légèrement avancé. Le reste n’était alors que pure classe de la part du jeune allemand, qui ouvrait le score de manière magistrale, en caressant délicieusement la balle, ne laissant à Bürki que le cruel privilège d’encore toucher le cuir du bout des doigts avant de le voir filer au-dessus de sa tête.

Au retour des vestiaires, le portier helvétique allait encore se mettre en évidence en plongeant parfaitement sur une frappe dangereuse de Leon Goretzka (54e). Une parade qui allait quelque peu réveiller les hommes de Lucien Favre. Erling Haaland se mettait en évidence à la 58e en frappant au but de Manuel Neuer, un tir toutefois trop croisé. L’attaquant norvégien, au lieu de sonner la révolte, allait se blesser quelques minutes plus tard, cédant sa place à Giovanni Reyna à la 72e.

La fin de rencontre allait gagner en rudesse ce qu’elle allait perdre en intensité. Peu de révolte côté Dortmund, malgré le sang neuf injecté par Lucien Favre et ses cinq changements. Les jaune et noir étaient-ils déjà résignés? Ils n’ont pas fait un mauvais match mardi soir, loin s’en faut, mais la différence de qualité entre les deux équipes signifiait sans doute déjà le sacre d'un champion logique cette saison: le Bayern Munich.

Favre déplore l'absence de public

«Nous avons bien joué pendant 90 minutes, a estimé Lucien Favre à l’issue de la rencontre. Il aurait fallu être plus rapide en attaque. Il nous a manqué un peu de précision et de mobilité. Nous n'avons pas assez tiré au but. Evidemment tout le monde sait que les fans nous manquent. Pour le titre, ce sera dur, il y a sept point d'écart et il reste six matches.»

A la question de savoir s’il allait remporter son premier titre en tant qu’entraîneur, son homologue a préféré temporiser. «Je ne suis pas un homme qui lit dans l'avenir, mais c'était une victoire importante, nous avons fait un grand pas en avant, a expliqué Hansi Flick. Je suis très content de la performance de l'équipe, ils ont été concentrés, attentifs, audacieux.»

Steffen buteur

Dans les autres rencontres de la soirée, Renato Steffen s’est encore illustré en marquant de la tête lors de la victoire de Wolfsburg sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-4). Il s’agit de son troisième but du chef cette saison, malgré ses 171 cm. L’Eintracht Francfort, sans Gelson Fernandes laissé sur le banc, a pour sa part remonté un écart de deux buts pour aller chercher le point du nul face à Freiburg (3-3).

Le Borussia Mönchengladbach peut quant à lui remercier son gardien suisse. Yann Sommer a multiplié les parades pour garder sa cage inviolée et arracher un point (0-0) face à un Werder Brême pourtant supérieur mardi soir.

Florian Müller