Ce dimanche matin, tout laissait encore à supposer que Thierry Henry serait le nouvel homme fort des Girondins de Bordeaux. L'officialisation de cette collaboration devait même tomber d'une minute à l'autre.

Mais entre l'ancien international français et le club de Ligue 1, il y a comme un (arrière-)goût de bouchon... Selon différents médias de l'Hexagone, qu'ils soient écrits ou audiovisuels, l’actuel entraîneur adjoint de la sélection belge - c'est en tout cas le rôle qu'il endossait lors de la dernière Coupe du monde en Russie - aurait refusé l'offre qui lui tendait les bras.

Le champion du monde de 1998, génial attaquant à ses heures de gloire, aurait même contacté personnellement le sélectionneur belge, Roberto Martinez, pour lui signifier ses intentions.

La rumeur Claudio Ranieri

Selon d'autres sources médiatiques françaises, Claudio Ranieri - en priorité - et Antonio Conte - c'est moins crédible - figurent sur la liste des «papables» pour prendre place, le plus vite possible, sur le banc bordelais.

Tout ce remue-ménage autour de Thierry Henry et de son indécision n'a en tout cas pas affecté l'équipe, puisque dimanche en fin d'après-midi, les Girondins ont signé une belle victoire face à l'AS Monaco (2-1). (nxp)