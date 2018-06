Si le Brésil a pris ses aises au bord de la Mer Noire, il n’est pas différent des autres équipes pour ce qui est de son fonctionnement. En ce sens que la Seleção s’est elle aussi mise à la mode du huis clos généralisé. Non pas tant intégral dans la mesure où les 20 premières minutes de la seconde séance de ce mercredi sont restées ouvertes aux médias. Et que ceux-ci, comme on peut l’imaginer, étaient fort nombreux pour suivre quelques étonnants numéros...

Notamment celui effectué par les gardiens brésiliens, Alisson Becker en tête, s’ingéniant à jouer sur une surprenante table de tennis de table rose et très spéciale (en l’occurrence incurvée) avec un ballon. D’où quelques trajectoires et rebonds pas toujours maîtrisés. Ce fut aussi l’occasion pour les résidents de l’établissement surplombant le deuxième stade d’entraînement de suivre depuis leurs balcons les évolutions du Brésil, alors qu’un train passait au loin. Avant cela, le Brésil avait été accueilli par un magnifique arc en ciel, suite à l’arrosage de la pelouse.

Voilà pour le décor, sachant que l’essentiel se travaille à l’abri des regards indiscrets. A cet égard, les occupants des balcons ont été priés de regagner leurs chambres et de se tenir loin derrière leurs fenêtres.

(nxp)