Le Danemark arrache le nul à la 93e minute

Parc Saint-Jacques, 18’352 spectateurs. Arbitre: M. Skomina (Slovénie). Buts: 19e Freuler 1-0, 66e Xhaka 2-0, 76e Embolo 3-0, 84e M. Jörgensen 3-1, 88e Gytkjaer 3-2, 90+3e Dalsgaard 3-3. Avertissements: 40e Jorgensen (jeu dur), 59e Zakaria (jeu dur), 90e Akanji (jeu dur). Notes: La Suisse sans Shaqiri, Seferovic et Schär (blessés). 48e, but de Poulsen annulé pour hors-jeu. Suisse , en 3-5-2: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Zakaria, Xhaka (78e Sow), Freuler, Rodriguez (46e Benito); Embolo, Ajeti (71e Mehmedi). Danemark , en 4-2-3-1: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, M. Jörgensen, Stryger Larsen; Schöne (70e Höjbjerg), Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; N. Jörgensen (70e Gytkjaer).

Emmenée par un très bon Granit Xhaka, la Suisse croyait bien l’avoir emporté mardi, menant 3-0 à la 84e face à un Danemark pourtant d’habitude très solide en défense. Même sans Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri et Fabian Schär, trois de ses cadres, l’équipe de Suisse a montré qu’elle était encore en train de franchir un palier, mais elle a perdu tout l’avantage de son très bon match dans les six dernières minutes, laissant filer une victoire qui lui tendait les bras.

Une défense à trois pour la Suisse

Parmi les changements opérés pour ce match par rapport à celui en Géorgie de samedi (victoire 0-2), le plus notable a été le passage à une défense centrale à trois éléments, malgré le forfait de Fabian Schär. Vladimir Petkovic a titularisé Nico Elvedi, comme attendu, mais a demandé à Ricardo Rodriguez d’occuper l’axe gauche, plaçant Steven Zuber comme «piston» dans le couloir, plutôt qu’en position d’ailier comme à Tbilissi.

Mario Gavranovic a lui fait les frais de sa prestation médiocre en Géorgie, le sélectionneur ayant décidé de titulariser Albian Ajeti en pointe. Autre changement dans l’alignement, la présence de Kevin Mbabu au poste de latéral droit, le capitaine Stephan Lichtsteiner étant prié de s’asseoir sur le banc. A noter que le Genevois n’avait initialement pas été convoqué pour ce rassemblement, ne devant finalement sa présence qu’au forfait de Xherdan Shaqiri le premier jour du stage à Zurich.

Ajeti s'aide du bras

La Suisse a livré une première période de grande qualité, ouvrant très logiquement la marque par Remo Freuler à la suite d’une belle remise d’Albian Ajeti (19e, 1-0). Seul souci, l’avant-centre de l’équipe de Suisse avait contrôlé la balle du bras une fraction de seconde avant de transmettre le ballon à Zuber et il est fort probable que l’utilisation de la VAR, pas en fonction lors de ces éliminatoires, aurait conduit à l’annulation de ce but.

L’équipe de Suisse n’a cependant pas volé son but d’avance à la pause, montrant une énorme maîtrise dans le jeu à l’image d’un Granit Xhaka impressionnant à la construction. Elle aurait pu marquer à la 10e déjà lorsque Steven Zuber a vu son coup de tête passer juste à côté du but de Kasper Schmeichel. Même si la Suisse n’a cadré qu’un tir de toute la première période, son emprise dans le jeu a impressionné le maigre public du Parc Saint-Jacques.

Faible affluence à Bâle

Car là se trouve l’autre principal regret de la soirée, 18’352 spectateurs seulement ayant choisi de se rendre à Bâle ce mardi soir malgré le bilan exceptionnel de l’équipe de Suisse des derniers mois. L’horaire tardif (coup d’envoi à 20h45 un mardi) et le fait que ce match soit le premier de la campagne qualificative à la maison n’expliquent pas cette affluence très décevante pour le premier match à domicile depuis le formidable 5-2 face à la Belgique.

Vladimir Petkovic a procédé à un changement dès le retour des vestiaires, remplaçant Ricardo Rodriguez par Loris Benito. La Suisse a alors subi un peu plus, les Danois se montrant de plus en plus entreprenant, sans toutefois réellement inquiéter Yann Sommer. Alors que les supporters suisses commençaient à stresser un petit peu, Granit Xhaka a décidé de rassurer tout le monde en envoyant une frappe très puissante sous la barre de Kasper Schmeichel (66e, 2-0) après un bon service de Steven Zuber.

Un tir monumental de la part du canonnier d’Arsenal, qui permettait à la Suisse de mener de deux buts. La Suisse, souveraine, a encore inscrit le 3-0 à la 76e grâce à une déviation acrobatique de Breel Embolo consécutive à un coup de tête de Loris Benito sur corner. Trois tirs cadrés, trois buts: efficacité maximale et succès au final amplement mérité, croyait-on.

La Suisse a cependant complètement craqué en fin de match. Le 3-1 de Mathias Jörgensen à la 84e, au milieu d’une défense suisse étrangement apathique sur un coup-franc excentré, n’allait rien changer à l’affaire, croyait-on, mais le 3-2 de Christian Gytkjaer, à la 88e, a fait passer un frisson dans tout le stade. Le 3-3 de Henrik Dalsgaard, à la 93e, a fait taire tout le Parc Saint-Jacques, à l’exception des 700 supporters danois, fous de joie évidemment.

Prochaine échéance pour l’équipe de Suisse: le final four de la Nations League en juin au Portugal. La campagne qualificative pour l’Euro reviendra avec un déplacement en Irlande le 5 septembre, trois jours avant la réception de Gibraltar à Sion.

(nxp)