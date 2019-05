Le Borussia Dortmund n'est pas mort, dans la lutte pour le titre de champion d'Allemagne. Vainqueur en tremblant du Fortuna Düsseldorf, samedi (3-2), grâce à des réussites de Pulisic, Delaney et Götze, le BVB est revenu à deux longueurs du Bayern Munich, tenu en échec sur la pelouse de Leipzig dans le même temps (0-0).

La dernière journée de Bundesliga verra les Bavarois recevoir l'Eintracht Francfort et Dortmund se déplacer chez le Borussia Mönchengladbach, samedi prochain (15h30). Un Gladbach qui a réalisé une bonne opération dans la course à la Ligue des champions en s'imposant à Nuremberg (4-0) avec des buts de Drmic et de Zakaria, notamment.

Les hommes de Dieter Hecking (désormais 4es) comptent un point d'avance sur Leverkusen (5e) et deux sur Francfort (6e avec un match en moins), qui reçoit Mayence dimanche. Vous l'aurez compris: les adversaires de Dortmund et du Bayern lors de la dernière journée joueront également gros. Ça promet!

En bas de classement, la messe est dite. Stuttgart (16e) disputera les barrages, tandis que Hannovre (17e) et Nuremberg (18e) sont relégués. (nxp)