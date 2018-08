«Leipzig était meilleur que nous, surtout au début. Ils étaient plus rapides, meilleurs dans les duels, c'était dangereux. Nous n'avons pas bien défendu, mais nous avons tout de même réagi. Sur le 2-1, nous avons de la chance, et nous marquons le 3-1 juste au bon moment (43e). Ensuite, notre confiance est revenue, mais il reste beaucoup de choses à corriger, des choses tactiques, beaucoup de détails. Mais à la fin ça fait 4-1 et ça a bien tourné pour nous.»

L’espace de vingt minutes, Lucien Favre a bien cru revivre à nouveau une soirée tourmentée. Quasi une semaine après la qualification arrachée en prolongations (2-1) en Coupe d’Allemagne face à une formation de deuxième division, Dortmund s’est fait cueillir à froid d’entrée par le RB Leipzig dimanche après-midi pour ses débuts cette saison en Bundesliga.

D’une frappe pied droit, l’attaquant Jean-Kévin Augustin climatisait les 82'000 spectateurs du Westfalenstadion après trente secondes de jeu. Mené 1-0, le Borussia parvenait d’abord à égaliser par l’intermédiaire de Mahmoud Dahoud (21e). Avant de prendre l’avantage sur un but contre son camp de Marcel Sabitzer, qui déviait dans sa cage un coup-franc de Marco Reus (40e). Ce deuxième but avait le mérite de faire asseoir Lucien Favre, qui pouvait même esquisser un petit sourire. Trois minutes plus tard, la recrue belge Axel Witsel s’offrait un ciseau pour son premier but avec le BvB et portait le score à 3-1 à la pause. Le technicien vaudois pouvait définitivement se détendre.

Surtout qu'en seconde période, son gardien helvétique Roman Bürki maintenait l’avantage des siens grâce à plusieurs parades de grande classe (50e et 85e). Dans le temps additionnel, Marco Reus enfonçait le clou (4-1) et permettait au Borussia - avec un Manuel Akanji qui n'est pas sorti - de prendre la tête de la Bundesliga à la différence de buts devant le Bayern Munich.

