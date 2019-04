La Liga lui tend les bras! Vainqueur d'Alavés 2-0, le FC Barcelone a effleuré mardi son 26e titre de champion d'Espagne, qu'il peut décrocher samedi s'il bat Levante. A moins qu'une défaite de l'Atlético Madrid contre Valence n'offre le trophée aux Catalans dès mercredi.

Pour la 34e journée au stade de Mendizorroza, le Barça s'est permis de laisser sur le banc des remplaçants au coup d'envoi son capitaine Lionel Messi, entré pour la dernière demi-heure. Cela n'a pas empêché Carles Aleña (54e) puis Luis Suarez sur penalty (60e) de mettre les Barcelonais sur orbite, pour les trois points comme pour la conquête du titre. Au classement, Barcelone (1er, 80 pts) compte provisoirement douze points d'avance sur son dauphin l'Atlético (2e, 68 pts). Et comme l'équipe d'Ernesto Valverde a l'avantage en cas d'égalité en vertu d'une différence de buts particulière favorable, une défaite des «Colchoneros» mercredi ou un succès barcelonais samedi contre Levante seront à coup sûr synonymes de sacre.

Une huitième Liga en onze ans

Bref, quel que soit le scénario, on voit mal ce qui pourrait empêcher ce Barça si solide et si fiable de décrocher cette semaine sa huitième Liga en l'espace de onze ans. Cela lancerait idéalement sa moisson printanière en lui permettant de reporter tous ses efforts sur la Ligue des champions, avec une demi-finale contre Liverpool (1er et 7 mai). Ensuite, il sera toujours temps de penser à la finale de Coupe du Roi le 25 mai contre Valence, et à un éventuel triplé Liga-Coupe-C1, comme en 2009 et 2015. (nxp)