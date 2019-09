Le FC Bâle n’a pas laissé planer longtemps le doute sur ses intentions à l’occasion de la venue de Krasnodar à Saint-Jacques. Les Bâlois ont sauté à la gorge de leurs adversaires dès le coup de sifflet initial, jusqu’à logiquement ouvrir le score à la 9e minute.

Sur une affreuse passe manquée du capitaine russe Aleksandr Martynovich, Kevin Bua partait seul au but et trompait astucieusement le portier des visiteurs. Alors que le leader de Super League n’a pas toujours paru serein en première période, l’attaquant genevois a doublé la mise dans une situation similaire, cette fois-ci très bien lancé en profondeur par Valentin Stocket (40e).

Bâle, qui n’avait plus disputé un match de phase finale européenne depuis mars 2018, avait fait le plus dur. Devant un peu plus de 14'000 spectateurs et une bruyante Muttenzerkurve, Luca Zuffi inscrivait le 3-0 au retour des vestiaires.

Deux minutes plus tard, Tonny Vilhena projetait dans ses propres filets un ballon venu de la droite et des pieds d’Arthur Cabral, titulaire pour la première fois depuis son arrivée à la pointe de l’attaque. Noah Okafor, entré une vingtaine de minutes plus tôt, celait le score à la 79e minute et concluait une très bonne performance d’ensemble. Le FC Bâle ne pouvait pas mieux lancer son automne européen.

Bâle - Krasnodar 5-0 (2-0)

Parc Saint-Jacques, 14127 spectateurs. Arbitre: Mattias Gestranius.

But(s): 9e et 40e Bua 2-0; 52e Zuffi 3-0; 54e Vilhena, csc. 4-0; 79e Okafor 5-0. Bâle: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker (58e Okafor), Zuffi, Bua; Cabral (66e Riveros). Entraîneur: Marcel Koller.

Krasnodar: Safonov; Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez; Vilhena, Kambolov (46e Utkin), Olsson; Suleymanov, Ignatyev (67e Berg), Wanderson. Entraîneur: Sergey Matveev.

Avertissements: Stocker (51e, antijeu), Martynovich (64e, jeu dur).

Florian Vaney, Bâle