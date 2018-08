Depuis que Marcel Koller avait succédé à Raphaël Wicky sur le banc du FC Bâle, c'était le 1er août dernier, et toutes compétitions confondues, le club rhénan n'avait pas égaré le moindre point. C'est désormais chose faite.

Dimanche après-midi, devant un peu plus de 13'000 spectateurs au Letzigrund, Bâle a dû se contenter du match nul 1-1. Les visiteurs ont fait la course en tête après l'ouverture de la marque de Samuele Campo en fin de première mi-temps, mais l'ex-Sédunois Pa Modou a rétabli la parité et scellé le score à la 78e minute. Sur l'ensemble de ce «classico» alémanique, le FC Zurich - dominant - aurait même pu revendiquer un meilleur salaire.

Ses deux poursuivants s'étant neutralisés, c'est donc Young Boys - vainqueur de Neuchâtel Xamax 5-2 samedi - qui a fait la bonne opération comptable de cette 5e journée. Les Bernois comptent déjà sept points d'avance sur Bâle et Zurich. C'est beaucoup...

Lucerne surprend

Dans les autres rencontres de Super League de ce dimanche après-midi, Thoune et Lugano se sont également quittés dos-à-dos (1-1). Tout s'est passé en quelques secondes, en début de seconde période, à la Stockhorn Arena, fréquentée par 5500 personnes. Grégory Karlen a répondu instantanément au 0-1 de Daprelà.

Au Kybunpark de Saint-Gall, enfin, devant 12'000 spectateurs, Lucerne - que l'on disait moribond - a créé une demi-surprise en s'imposant 1-0. L'unique réussite de la partie a été l'oeuvre de Voca à la 55e. (nxp)