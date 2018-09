Dans ses multiples combats contre la Swiss Football League ou d’autres autorités, ce n’est pas tous les jours que le FC Sion obtient gain de cause. Mais en parvenant à placer ce jeudi Murat Yakin sur le banc de Tourbillon suite à la décision de la SFL de passer l’éponge - le technicien n’est plus considéré comme suspendu, ce qui était encore le cas samedi à Thoune -, le club valaisan a obtenu une victoire administrative.

Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise, c’est que Sion abordera son rendez-vous contre les Zurichois en position de lanterne rouge suite au succès probant de NE Xamax contre Lugano mercredi soir, le néo-promu prouvant par la même occasion qu’il possédait le potentiel pour assurer son maintien quand ses joueurs ne sont pas têtes en l’air.

Le bilan chiffré du FC Sion est, lui, famélique et ne manque pas d’inquiéter. Avec seulement six points obtenus après sept journées, le club valaisan égale son plus mauvais départ depuis son retour parmi l’élite en 2006. Lors de la saison 2013-2014, Sion, dirigé alors par Michel Decastel, comptait le même nombre de points à pareille époque. Une année plus tôt, l’équipe était installée dans un fragile fauteuil de leader avec 16 points. Un rang que le club valaisan avait aussi provisoirement occupé lors de son retour en Super League.

Pour sa première sur son nouveau banc, Murat Yakin sera donc d’entrée de jeu soumis à une très forte pression dans la mesure où il lui faudra justifier le choix de son employeur actuel d’avoir écarté son prédécesseur. Il bénéficie certes d'une formidable aura mais il lui faudra frapper fort, idéalement avec une victoire, pour ne pas entamer trop vite l'énorme crédit qui est le sien.

Une première gâchée par un carton rouge Au moment de redécouvrir Tourbillon, sans doute Yakin se souviendra-t-il également que c’est ici même, à Sion, devant 3500 (!) spectateurs, qu’il avait fêté sa première sélection sous le maillot helvétique à l’automne 1994. A l’occasion d’un match amical que la Suisse avait remporté 1-0 contre les Emirats Arabes Unis le 6 septembre (but d’Alain Sutter), Roy Hodgson avait titularisé le néophyte bâlois de 19 ans. On doute que Murat en conserve un souvenir rayonnant puisqu’il avait été expulsé. Déjà averti en première mi-temps, le jeune joueur de GC avait dû regagner les vestiaires prématurément suite à un deuxième carton jaune (72e).

Vingt-quatre ans plus tard, à l’occasion de son baptême officiel sur le banc valaisan, l’ancien international (49 sélections, 4 buts) rêve évidemment d’une meilleure issue dans quelques heures. (Le Matin)