Dans le 18e épisode de «C'te équipe», la bande des sports composée de Tim Guillemin, André Boschetti et Oliver Dufour, réunie autour de Florian Müller, vous propose de débattre de trois points chauds de l'actualité footballistique. C'est votre rendez-vous radiophonique, tous les lundis aux alentours de 17h.

Le sommaire:

1. (dès 1'44) Football - Super League. Sion a encore perdu, face à Saint-Gall (2-1) un adversaire direct contre le barrage. Pareil pour Xamax, qui avait de son côté plutôt bien emmanché son affaire, avant de tout dilapider en fin de rencontre face à Zurich (1-2). Est-ce le scénario catastrophe qui se dessine pour les Romands, avec un des deux clubs qui sera forcément en barrages? Le derby entre Sion et Xamax de mercredi soir sera ultra décisif. Qui sera le favori? Quels seront les clés du match? Le choc psychologique relatif à la mise en congé de Murat Yakin a-t-il vraiment eu lieu? Et si Xamax envoyait Sion en barrages, ne serait-ce pas le camouflet ultime pour Constantin, qui a souvent avancé un complexe de supériorité face à son homologue neuchâtelois?

2. (dès 15'03) Football - Challenge League. 20’055 spectateurs à la Praille vendredi soir, record d'affluence pour un match de Challenge League battu. Depuis quand n’aviez-vous pas vu une telle ambiance sur les pelouses romandes? Grosse frayeur lorsque le public a envahi la pelouse avant la fin de la rencontre: Servette aurait-il pu/du perdre ce match sur la tapis vert? Que doit changer Servette en vue de la Super League (à part ses stadiers)? Quels sont les joueurs qui ont le niveau Super League, quels sont les joueurs qui devront se mettre en retrait?

3. (dès 27'02) Football - Challenge League. Après sa défaite à la Praille et la victoire d’Aarau à Schaffhouse, Lausanne est troisième et n’a plus son destin entre ses mains: pour espérer un barrage, il faut désormais compter sur un faux-pas d’Aarau. Même si on le voyait venir, ça ressemble au scénario catastrophe, non? Pablo Iglesias qui espère désormais que «le fait qu’on nous enterre déjà libère les joueurs. En d’autres termes, il sera l’heure de voir réellement ce que chacun est prêt à faire pour son club». N’est-ce pas un terrible aveu d’échec, en terme de management, de devoir en arriver là? Si Lausanne devait rater cette deuxième place au profit d’Aarau, est-ce tout l'encadrement technique (Iglesias comme Contini) du LS qui sauterait?

4. (dès 40'30) Le Quiz des sports. Les journalistes s'écharpent dans un hommage permanent à Julien Lepers. (nxp)