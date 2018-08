Qu’y a-t-il de plus triste que le Letzigrund aux trois quarts vide sous la pluie? La première mi-temps du FC Sion hier, symbolisée par la prestation fantomatique de son artiste Carlitos. Maurizio Jacobacci va commencer à avoir un problème avec son ailier portugais, qui s’entraîne quand il le peut, sans forcer, et joue quand son corps le laisse tranquille.

De la 5e à la Super League, le mécanisme est le même: les stars ont droit à des privilèges dès lors qu’elles donnent tout sur le terrain et sont meilleures que leurs coéquipiers. Ce qui était le cas du Carlitos du printemps dernier et il ne faut pas avoir la mémoire trop courte: si le FC Sion est toujours en première division, il le doit un peu au sabordage du LS, mais aussi au deuxième tour de feu de Carlitos, dont les buts et les passes décisives ont fait du bien à un collectif en souffrance mentalement.

Première victoire pour Grasshopper

Mais en football, il est interdit de se reposer sur le passé. Chaque week-end, même le meilleur joueur du monde doit prouver sa valeur et cette vérité vaut pour Carlitos aujourd’hui. S’il a l’orgueil du champion, il redeviendra un joueur décisif, ce qu’il n’est manifestement plus aujourd’hui. Et on ne parle pas de son âge, qui ne joue aucun rôle dans ce débat. Simplement, Carlitos doit redevenir indispensable s’il entend justifier ses passe-droits par rapport à une jeunesse qui n’a peut-être pas encore ses qualités individuelles, mais qui, elle, court toute la semaine, week-end compris.

Sion s'est incliné hier face à une équipe de GC qui n’avait pas encore gagné cette saison et ce constat est inquiétant. Plus que le résultat, c’est la manière qui a surpris, car Sion n’a rien montré en première période, avant de commettre plusieurs erreurs sur les deux buts zurichois. Ce revers-là, personne ne l’avait vu venir, surtout après un début de championnat encourageant. A Saint-Jacques, il y a deux semaines, Sion s’était incliné au terme d’un très bon match. Hier, les Valaisans ont perdu face à plus faibles qu’eux, sans donner un seul instant l’impression d’avoir envie de s’arracher pour aller chercher la victoire.

Cet état d’esprit se cultive tous les jours, cette haine de la défaite doit se voir à l’entraînement, dans les petits jeux. Il ne sert à rien de dire après coup que Sion avait l’ambition d’aller s’imposer, si ce n’est pas pour le prouver par des faits. Il manque encore manifestement quelque chose dans cette équipe, qui est sur le papier un bon mélange de jeunesse, d’expérience et de qualité.

Il n’est pas trop tard, de loin pas même, mais Maurizio Jacobacci va devoir trouver la bonne formule de management. Hier, il s’est trompé dans son onze de départ. Ce n’est pas une catastrophe en soi, mais il va désormais être attendu dans ses choix. Dont celui concernant Carlitos. (nxp)