Dans ses multiples combats judiciaires, il est assez rare que le FC Sion fasse plier la Ligue. C’est pourtant l’exploit administratif réussi par le club valaisan, qui a ainsi pu officiellement installer Murat Yakin sur le banc après la décision de la SFL de passer l’éponge sur le dernier match de suspension que son nouveau coach devait encore purger. Un exploit qui, hélas pour les Valaisans, ne s’est pas doublé d’une victoire sur le terrain.

Les vieux démons

Après avoir pourtant trouvé les ressources pour revenir au score, Sion a tout perdu quand Kololli a servi le nouvel entré Ceesay pour le but assassin de la dernière minute. Un scénario cauchemardesque pour Murat Yakin, dont l’arrivée sur le banc n’a pas permis de changer les mentalités, ni les mauvais réflexes, quand bien même sa nouvelle équipe aurait incontestablement mérité un meilleur sort. Sa seule présence n’a cependant pas suffi à transcender un groupe qui doit toujours lutter contre ses démons.

Après avoir craqué samedi à Thoune, le FC Sion a concédé un nouvel échec, portant son total à cinq revers de rang en championnat. C’est évidemment beaucoup pour une équipe construite pour viser les sommets et qui doit lutter aujourd’hui pour sauver sa place en Super League.

Le successeur de Jacobacci n’est pas homme à tergiverser. Cinq jours après avoir assisté impuissant, depuis les tribunes de la Stockhorn Arena, à la débâcle valaisanne dans l’Oberland, Yakin avait changé de système, abandonnant sa défense à trois pour revenir à un plus classique 4-4-2 en diamant, supposément mieux compris, et déjà coupé quelques têtes dont celle de Raphael et de Kasami (remplaçants) alors que Bamert et Uldrikis, présents à Thoune, n’étaient même pas convoqués.

Festival de maladresses

Signe du total manque de confiance animant les Valaisans, leur évidente volonté de bien faire, et de plaire aussi à leur nouveau coach, s’est d’emblée heurtée à un besoin de sécurité qui les a conduits à limiter leurs prises de risques, les empêchant de se lâcher pleinement et de mettre de la folie dans leurs actions. Il en résulta un impressionnant déchet technique et un festival de maladresses vite agaçantes car incompréhensibles à ce niveau. Hormis un essai initial de Djitté finissant dans les gants de Brecher (10e), il faudra attendre une frappe lointaine de Grgic superbement détournée par le portier pour sortir le public de sa torpeur. Mais Sion allait se faire piéger quand un centre de Pa Modou trouvait le pied inspiré de Khelifi. Après avoir ajusté le poteau, l’ancien joueur du LS n’avait aucune peine à exploiter le renvoi (38e).

A l’entame de la seconde période, Sion connut sa meilleure période mais buta à la conclusion, notamment Daoudou, maladroit en au moins deux circonstances. Yakin fit alors ce qui s’imposait en retirant un profil défensif (Mveng) pour donner plus de poids à ses offensives avec Adryan. Redynamisé également par l’entrée de Kasami, Sion continua de dominer mais trop confusément, sans réussir à trouver la faille. Quand Brecher n’opposait pas son veto en sauvant des pieds (75e). Mais à force de presser, le club valaisan finit pourtant pas trouver la récompense de ses efforts grâce à un effort personnel d’Itatinga, entré quelques minutes plus tôt. Alors que M. Jaccottet privait les Valaisans d’un penalty qui semblait évident (faute de Rüegg sur Adryan), un dernier contre zurichois allait toutefois enfoncer Sion. La première sortie officielle de Murat Yakin venait de virer au fiasco. Il faudra bien autre chose pour provoquer un véritable choc psychologique.

SION - ZURICH 1-2 (0-1)

Tourbillon, 8000 spectateurs. Arbitre: M. Jaccottet.

Buts: 38e Khelifi 0-1, 79e Itatinga 1-1, 90e Ceesay.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Neitzke, Ndoye, Lenjani; Mveng (57e Adryan), Grgic (75e Itaitinga), Kouassi, Toma; Djitté, Daoudou (64e Kasami). Entraîneur: M. Yakin.

Zurich: Brecher; Rüegg, Bangura, Maxso, Pa Modou; Palsson, Kryeziu; Khelifi, Domgjoni (83e Marchesano), Kololli; Odey (69e Ceesay, 92e Nef). Entraîneur: L. Magnin.

Notes: Sion sans Mitryushkin, Kukeli, Angha, Carlitos, Acquafresca, Abdellaoui (blessés), ni Bamert, Uldrikis (choix de l’entraîneur). Zurich sans Aliu, Rohner, Kempter, Sauter (blessés).

Avertissements: 13e Pa Modou (jeu dur), 14e Grgic (antijeu), 68e Brecher (antijeu), 74e Maxso (jeu dur). (nxp)