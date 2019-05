Il n’y a pas eu d’effet Christian Constantin ni choc psychologique au FC Sion. Le retour de «CC» (chef coach) aux affaires ne s’est accompagné d’aucun changement notoire sur le terrain. A Saint-Gall, où leurs deux derniers passages s’étaient pourtant soldés par des victoires (en championnat aussi bien qu’en coupe de Suisse), les naufragés de Tourbillon ont concédé une quatrième défaite consécutive qui les rapproche encore davantage des barrages.

Seule la victoire du FC Zurich la veille à Neuchâtel évite aux Valaisans d’occuper la 9e place à trois journées du dénouement. Le président-coach peut envoyer une caisse de fendant à Kevin Rüegg sans les buts duquel Sion aurait chuté aujourd’hui à l’avant-dernier rang, avec la perspective d’un duel avec le FC Aarau des ex-Sédunois Elsad Zverotic et Marco Schneuwly.

Au Kybunpark, le visiteur avait pourtant d’abord songé à assurer ses arrières. Chaperonnés par leur président, MM. Zermatten et Bichard avaient ainsi redonné sa chance à Angha au poste de latéral, Morgado montant d’un cran pour animer le flanc gauche. Dans un match terriblement haché et souffrant d’un manque de rythme, les deux formations allaient éprouver bien des difficultés à se créer des occasions franches.

Pour passer le temps et animer l’après-midi, les responsables du stade en vinrent même à afficher les résultats de Premier League afin de tenir informer le public du somptueux duel à distance entre City et Liverpool pour la conquête du titre...

Après plusieurs curieux ratés valaisans, dont celui d’Uldrikis, cadrant mal sa tête alors qu’il se retrouvait seul à 5m de la cage (21e), Kasami allait se faire l’auteur du premier tir cadré - presque un événement, attendu pendant 37 longues minutes. Mais la main très ferme de Stojanovic détournait la frappe du No 7 valaisan.

Une occasion, un but

Quelques minutes plus tard, un service d’Ashimeru dans l’axe parvenait à Guillemenot. Infiltré dans une défense aux abonnés absents, l’ancien Servettien pouvait s’en aller seul affronter et battre Fickentscher pour inscrire son deuxième but pour ses nouvelles couleurs. A la pause, une seule occasion avait suffi à Saint-Gall pour sanctionner les errances de son hôte dans un secteur qui présente toujours une très grande fébrilité.

L’entrée en jeu d’Adryan, dernier buteur du FC Sion (une réussite remontant au 14 avril à Lugano), allait s’avérer judicieuse. C’est d’ailleurs le Brésilien qui se retrouvait à la réception d’un centre de Kasami pour égaliser dans le but vide (48e), mettant fin à une disette offensive de 334 minutes.

Après l’ennui de la première période, la seconde mi-temps allait enfin réveiller la foule. Sion frisa plusieurs fois déjà la correctionnelle. D’abord quand son gardien fut sauvé par la transversale sur une tête de Nuhu, à la réception d’un coup-franc de Barnetta (52e). Lequel Barnetta allait ensuite ajuster le poteau à la conclusion d’une action éclair conduite par Kutesa (58e).

L'importance du derby de mercredi

Le nul ne satisfaisant personne, chaque équipe a ensuite cherché le ko, avec des moyens différents, Saint-Gall se montrant cependant le plus entreprenant. Sion allait même être très heureux lorsque Kutesa, à la suite d’un mouvement initié par Barnetta, voyait sa frappe enroulée s’écraser sur la latte (70e).

Dix minutes plus tard, c’est l’enfant chéri du public qui ruinait les espoirs valaisans de sauver un point. Dans un angle impossible, le futur retraité Barnetta expédiait un missile qui terminait sa course dans l’angle opposé.

Logiquement battu après avoir rendu les armes, Sion n’a jamais été aussi proche de se retrouver barragiste. C’est dire si le derby du 15 mai contre Xamax sera pour lui celui de tous les dangers au moment où les Valaisans ne parviennent pas à freiner leur dégringolade.

Saint-Gall - Sion 2-1 (1-0)

Kybunpark, 13178 spectateurs. Arbitre: M. Klossner.

Buts: 45e Guillemenot 1-0, 48e Adryan 1-1, 80e Barnetta 2-1.

Saint-Gall: Stojanovic; Hefti, Vilotic, Nuhu, Wittwer; Quintilla; Ashimeru, Sierro; Bakayoko (42e Kutesa), Guillemenot (79e Rapp), Barnetta (90e Tafer). Entraîneur: P. Zeidler.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Ndoye, Angha; Zock (46e Adryan), Mveng; Kasami, Grgic (18e Toma), Morgado (75e Neitzke); Uldrikis. Entraîneurs: C. Constantin, S. Bichard et C. Zermatten.

Notes: Saint-Gall sans Itten, Wiss (blessés), Lüchinger, Stergiou (malades), Ben Khalifa (pas convoqué). Sion sans Mitryushkin, Raphael, Abdellaoui, Song, Blasucci, Lenjani, Carlitos (blessés), Berchtold, Bamert, Kukeli, Djitté, Fortune, Baltazar (pas convoqués). 52e: une tête de Nuhu est repoussée par la barre transversale. 58e: tir de Barnetta sur le poteau. 70e: frappe de Kutesa sur la latte.

Avertissements: 51e Uldrikis, 68e Ndoye, 85e Ashimeru.

