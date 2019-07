Quatre clubs de Super League, dont le FC Sion, lancent un appel dans le cadre de la campagne «Un peu de respect!», aux côtés de Swiss Olympic. Le but est de lutter contre la fumée passive dans les stades de football. Une action coïncide avec le début de la saison 2019-2020, dont le coup d’envoi sera donné ce week-end. Dans les stades de Thoune, St-Gall, Berne et Sion, une vidéo de 30 secondes «Un peu de respect!» sera diffusée à la mi-temps pour faire appel au bon sens des supporters fumeurs.

«Les fumeuses et les fumeurs sont ainsi invités de manière humoristique à renoncer à la cigarette durant le match. Allumer une cigarette dans les tribunes des spectateurs est un comportement anti-sportif, tout comme piquer une place dans le tram, doubler au stand de boissons et vandaliser un porte-vélo», indiquent les auteurs de la campagne, qui relèvent que les quatre clubs concernés (Sion, Thoune, Saint-Gall et Young Boys) ont fait appel à leurs propres supporters pour le tournage des vidéos.

YB avait lancé cette campagne en 2018 et l’a mise en place conjointement avec le programme de prévention «Cool and Clean » de Swiss Olympic. Pour rappel, il n’y a pas d’interdiction formelle de fumer dans les stades, même si certains clubs ont mis sur pied des zones non-fumeurs, en particulier dans les secteurs familles.

Découvrez ici les quatre clips tournés!