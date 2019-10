Pour une fois, ce n'est pas à la croisée des chemins, mais à celle des séries, que se trouve le FC Sion avant son 11e match de Super League de la saison, ce dimanche à Lucerne (16h).

S'il s'impose, il remportera un quatrième succès consécutif à la Swissporarena. Le club valaisan n'a en effet plus perdu à Lucerne depuis le 2 décembre 2017 (1-2). Depuis, il s'est imposé trois fois de suite: 1-0 en avril 18, 3-1 en septembre 18 et encore une fois 3-1 en février de cette année.

S'il gagne à Lucerne, le FC Sion mettra aussi fin à une autre série, moins reluisante celle-là: il reste en effet sur trois défaites de rang en championnat (1-2 contre Saint-Gall, 3-2 à Berne face à YB, enfin 1-2 contre Lugano).

Par contre, en cas de défaite dimanche à Lucerne, c'est la première (belle) série qui serait interrompue, alors que la deuxième trouverait un prolongement, sinon inquiétant, à tout le moins préoccupant.

«Jamais facile en Suisse allemande à mi-octobre»

Président du FC Sion, Christian Constantin a toujours dit qu'il n'avait pas la mémoire des chiffres. Mais ce genre de chiffres-là lui demeurent à l'esprit: «Je crois que ce terrain de Lucerne nous convient bien, non?», lance-t-il.

On lui dit que oui, que Sion reste sur trois victoires à la Swissporarena. «Trois de suite? Alors oui, c'est une série à continuer. Parce qu'en même temps, elle nous permettrait d'endiguer l'autre série, celles des trois défaites consécutives. Passe encore à Berne, mais les deux à la maison, contre des adversaires qu'on a souvent battus, celles-là font mal. Ce sont elles qui font que nous soyons décrochés aujourd'hui, au lieu de talonner les leaders.»

Dans le fond, c'est peut-être une bonne chose que Sion se déplace ce week-end, non? «Une chose après l'autre, coupe Constantin. On doit aller à Lucerne, tout de même. Ce n'est jamais facile d'y jouer - d'ailleurs, jouer en Suisse allemande à mi-octobre, ce n'est jamais facile. On ne sait pas le temps qu'il fera, s'il pleuvra ou pas, et cætera. Mais, comme déjà dit, on doit à tout prix interrompre cette succession de défaites.»

Il conclut: «Je sais que toutes les séries ont une fin, c'est mathématique et dans l'ordre des choses. Il faut donc mettre fin à la bonne série dimanche.» Soit gagner à Lucerne.

Renaud Tschoumy