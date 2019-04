On le sait, le FC Sion n’est plus tout à fait le même depuis six semaines. Au sortir du cuisant revers enregistré à Neuchâtel dans le derby romand (1-3 contre Xamax), Murat Yakin a mis un terme à ses expérimentations douteuses et à un tournus inutile, provoquant plus de problèmes qu’il n’apportait véritablement de solutions.

Désormais, le coach de Tourbillon a choisi un système et il s’y tient; pareil avec ses joueurs où la stabilité est le nouveau maître mot, Murat Yakin faisant confiance à une équipe-type et ne s’en éloignant que lorsque les circonstances (blessure ou suspension) l’exigent.

Assez logiquement, les progrès enregistrés au niveau du jeu proposé se sont aussitôt aussi traduit en termes de points – le FC Sion demeurant sur une série positive de cinq matches/11 points lui permettant de se projeter dans le haut du tableau.

La polémique du penalty sifflé contre Fickentscher

C’est dire si le rendez-vous du jour, avec la venue du FC Bâle en Valais, permettra de se faire une meilleure idée de la réelle progression du groupe. Ce qui passe par une performance de tout premier ordre face à un opposant qui ne lui a que trop rarement convenu. On s’en souvient: hormis la parenthèse enchantée de la finale de la Coupe de Suisse en 2015, Sion n’a plus gagné en championnat sur les bords du Rhin depuis le 2 août 1997 - à l’époque, les visiteurs, entraînés par Alberto Bigon, s’étaient imposés 3-1 dans l’ancien Joggeli.

Depuis, ils restent sur une série négative de 21 défaites contre seulement 10 matches nuls. A Tourbillon, ce n’est pas tellement mieux si l’on songe que Sion n’a plus dominé Bâle depuis bientôt huit ans – son dernier succès remonte au 1er mai 2011 (3-0).

Cette saison, rien ne s’est vraiment amélioré: éliminé à Tourbillon en février dernier par ce même FC Bâle en quart de finale (cruelle défaite 4-2 ap après avoir encore mené 2-0 à la 80e minute), Sion n’a pas encore récolté le moindre point en championnat (trois revers), avec certes chaque fois des circonstances atténuantes. Le 12 août 2018 au Parc Saint-Jacques, le club valaisan était notamment revenu à deux partout suite à un doublé d’Uldrikis avant de craquer en fin de partie à la suite d’un autogoal de Neitzke.

Plus récemment, Sion avait tout perdu quand M. Bieri avait sanctionné d’un penalty sévère une sortie jugée fautive de Fickentscher sur Bua (42e, Zuffi 1-0).

Un «9» de Pâques avec Uldrikis

Deux mois plus tard, Sion a l’occasion de frapper un grand coup, à condition d’avoir cette fois le dernier mot. «On peut monter à 40 points et s’installer sur le podium en cas de victoire», confirme Barthélémy Constantin, conscient de l’enjeu.

Pour y parvenir, le directeur sportif sait que l’équipe, et notamment ses attaquants, devront se montrer plus percutants au niveau du dernier geste. «Quand on a la possibilité de tuer un match, on doit le faire.» A cet égard, le public de Tourbillon, attendu nombreux, serait ravi de découvrir un «9» de Pâques au fond des filets rhénans, en référence au numéro porté par l’excellent Uldrikis.

Indépendamment de savoir si Sion sera repêché administrativement s’il valide son ticket européen sur la pelouse (ce que l’on espère) ou si le TAS le déboutera (ce que l’on peut craindre), le club valaisan est peut-être en train de changer de dimension. Reste à le démontrer face au FC Bâle, un plus sérieux client comparé aux adversaires que le club valaisan a affrontés ces derniers temps.

Cela qui suppose obligatoirement un exploit attendu depuis maintenant 7 ans, 11 mois et 18 jours à Tourbillon. (nxp)