Dévoilé en milieu de semaine par le Swiss Football League, le projet de réforme du championnat, avec la création d’une Super League à 12 équipes à partir de la saison 2021-2022, a été plutôt bien accueilli. Notamment en Suisse Romande où tous les clubs concernés y sont favorables. Plus d’un dirigeant souligne la nécessité d’ouvrir l’élite helvétique et de renforcer la visibilité du produit.

Mais il existe des foyers de résistance, réfractaires à l’idée d’un changement. Ainsi le projet présenté mercredi ne plaît-il pas du tout au FC Thoune. Markus Lüthi, son président, l’a fait savoir en tirant à boulets rouges sur une nouvelle formule qu’il trouve en complet décalage avec la réalité. Et devant laquelle il estime avoir été mis devant le fait accompli.

Il s'en est expliqué dans une prise de position publiée sur le site de son club. «Nous n’avons pas été associés au projet, de même sans doute que les clubs non représentés au comité. C’est uniquement quelques heures avant sa présentation que nous avons appris son existence.» Voilà pour la question du calendrier et d’un regrettable couac de communication, selon le boss de la Stokhorn Arena.

Mais ceci n’est rien par rapport au fond du problème – une formule beaucoup trop tarabiscotée à ses yeux. «Je suis partisan de solutions plus simples, reflétant le football réel, préférables à des systèmes trop complexes.»

Baisse des recettes redoutée

Les réticences oberlandaises sont principalement dictées par la crainte d’une baisse des recettes, avec deux matches à domicile en moins par saison et un gâteau des droits TV qui serait dorénavant divisé par 12 (et non plus par 10). «Avec une augmentation constante des besoins en infrastructure, des coûts de sécurité, du prix de l'introduction du VAR et de la suppression ou de la réduction attendue des revenus de l'UEFA, ce projet ne tient pas compte de la rentabilité financière. (…) Cette évolution conduit à la promotion du risque économique. Le football professionnel suisse doit choisir s'il veut encore des clubs comme le FC Thoune ou si seuls des clubs «sûrs» au niveau financier sont recherchés.»

En l’état actuel, Markus Lüthi, prêt à mener la fronde du refus, se dit convaincu de trouver suffisamment d’opposants (il en faudrait au moins sept) pour faire échouer la réforme, laquelle sera soumise au vote le 22 novembre prochain. «Thoune fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter tout changement de mode», prévient-il déjà.

Seules de nouvelles garanties financières, liées aux futurs droits TV (lesquels vont bientôt être renégociés), pourraient l’inciter à baisser la garde. «Un tel financement devrait être intégré à la décision de mise en œuvre, qu'il soit contraignant ou conditionnel. Mais il convient aussi de veiller à ce que le football ne puisse pas uniquement être consommé via la télévision à péage», conclut le dirigeant, plus remonté que jamais.