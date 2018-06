Le FCZ a toutefois dû aller jusqu'aux prolongations pour se défaire 1-0 de Lugano, samedi à Bienne.

Le but du triomphe a été inscrit à la 108e par Julia Stierli, sortie du banc en cours de partie et servie au terme d'un déboulé rageur d'une autre remplaçante au coup d'envoi, Barla Deplazes. Coaching plus que payant de l'entraîneur Luca Fiorina !

A noter que Lugano s'est incliné pour la quatrième fois en finale de la Coupe en... autant de participations. (si/nxp)