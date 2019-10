Jeudi soir lors de la 3e journée d'Europa League, les Gunners, pilonnés par Guimarães, ont arraché la victoire face aux Portugais grâce à Nicolas Pépé, dont l'entrée en jeu (75e) a dynamité la rencontre. De deux missiles sur coup franc (80e et 93e), l'ancien Lillois, en demi-teinte depuis son arrivée à Londres, a offert le succès à l'équipe d'Unai Emery qui a souffert pendant une grande partie du match.

Poussés par leurs bruyants supporters qui s'étaient déplacés en masse à l'Emirates stadium, les joueurs de Guimarães ont à chaque fois été très dangereux sur leurs transitions offensives et menaient encore 2-1 jusqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire et le début du show Pépé.

Cette victoire sur le fil permet à Arsenal de conserver la tête du groupe (9 pts) et de rebondir après le revers à Sheffield lundi (1-0).

Manchester United assure

Les Red Devils ont repris les commandes de leur groupe (7 pts) au Partizan Belgrade grâce à un penalty transformé en Serbie par le Frenchy Anthony Martial (1-0), de retour de blessure depuis ce week-end et le derby contre Liverpool (1-1). Un troisième but cette saison pour l'ex-Monégasque en seulement cinq matches. Une des rares satisfactions de la soirée pour Manchester United, pas franchement convaincant.

A l'exception du jeune arrière gauche Brandon Williams, 19 ans et titularisé pour la deuxième fois de la saison. Le latéral, formé à l'académie mancunienne, a obtenu le penalty et multiplié les courses sur son côté au point de s'attirer les compliments de la légende de Man U Paul Scholes, en plateau sur BT Sport: "Il a montré des qualités, de la vitesse le long de la ligne et a été convaincant en défense", a salué l'ancien milieu de poche.

Cette victoire offre un peu d'air à Ole Gunnar Solskjær: son équipe, coincée à la 14e place de Premier League, n'avait plus gagné à l'extérieur depuis sa qualification invraisemblable à Paris en 8e de finale retour de la Ligue des champions en mars (3-1).

Main invisible à Rome

L'AS Rome pensait elle s'offrir le leader de Bundesliga Mönchengladbach jusqu'à un penalty curieux sifflé contre les Romains en toute fin de match (1-1, 90e+3), manifestement pour une main de Chris Smalling... alors que l'ancien Mancunien avait reçu le ballon en pleine tête.

#ASRoma got 4 penalty against in 11 matches. Only that against Genoa was fair, the rest...????pic.twitter.com/DCPHh5P3OY