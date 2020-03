Quand et surtout sous quelle forme (espérer) pouvoir terminer les championnats de Super et de Challenge Leagues? Une première partie de la réponse tombera ce mardi à Nyon, au siège de l’UEFA, avec le probable report de l’Euro, ce qui offrirait une fenêtre de tir moins contraignante aux différentes associations pour boucler la saison.

En Suisse, la compétition est suspendue jusqu’au 30 avril, et il n’est désormais plus possible pour l’ensemble des footballeurs, y compris professionnels, de s’entraîner. C’est dire qu’il faudra aux équipes au minimum deux semaines de préparation, sinon trois, avant d’envisager une reprise du championnat, à la mi-mai dans le meilleur des cas.

Dans ces conditions, il paraît aujourd’hui illusoire d’espérer caser 13 matches (plus trois rencontres de Coupe de Suisse). D’autres innombrables scénarios existent, dont celui imaginé par Lausanne, pour qui il conviendrait de se concentrer en priorité sur les quatre dernières journées du troisième tour (à savoir les 24e, 25e, 26e et 27e journées, toutes déjà reportées) – quitte à devoir jouer très probablement à huis clos - et d’annuler ainsi l’ultime et quatrième tour, soit les neuf derniers matches de la saison normale.

Sachant que la solution idéale n’existe pas, cela aurait l’avantage de boucler l’exercice avec un semblant de compétition afin d’entériner les résultats obtenus sur le terrain. Si elle devait être adoptée par les clubs, cette option, sans doute plus réaliste que d’autres, concentrerait tous les enjeux sportifs (titre, places européennes, promotion, etc.) en une sorte de mini «tournoi» réparti sur quatre journées. Pour Lausanne, confortable leader de Challenge League mais en position, en l’état, de peut-être tout perdre suivant le scénario retenu, ce serait aussi l’assurance de valider sa promotion sur le terrain.

Les clubs attendent des réponses

Voilà où l’on en est aujourd’hui. Afin de dissiper le dangereux flou et l’incertitude qui règne partout, les clubs attendent dorénavant des réponses claires de la Swiss Football League aux différentes hypothèses, émises jusque-là dans le vide. «Chaque scénario imaginé doit avoir une réponse, estime ainsi Stefan Nellen, vice-président du LS. Le devoir de la SFL est de préparer des réponses aux questions que chaque club est en train de se poser. Si les résultats devaient être gelés, qu’adviendrait-il? S’il devait y avoir une saison blanche, que faire de ceux qui sont en droit légitime d’être promu?, etc. On ne peut en aucune façon garder le flou actuel jusqu’au 30 avril. Il va falloir trancher rapidement.»

C’est précisément ce à quoi vont devoir s’atteler les dirigeants de la Swiss Football League, mis sous pression par les clubs eux-mêmes.

N. Jr