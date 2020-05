Une délégation du Lausanne-Sport s’est rendue ce mardi à Berne pour y rencontrer les dirigeants de la Swiss Football League et leur exposer ses doléances. Qu’est-il sorti d’une entrevue qui a duré près de deux heures? A défaut d’obtenir des garanties, la délégation vaudoise, emmenée par Stefen Nellen, a pu partager son point de vue, s’agissant notamment de la reprise des championnats de Super et de Challenge League prévue à partir du 8 juin, un souhait réitéré par le club de la Pontaise.

«On a été entendu, quand bien même on aurait préféré repartir avec plus de certitudes, explique le vice-président du LS. De part et d’autre, on comprend cependant mieux toute la complexité des démarches menées actuellement. Les clubs ne sont pas sereins. Que se passerait-il, par exemple, si une équipe ne voulait pas reprendre le championnat? Tout le monde attend des réponses.»

Outre l’aide indirecte que la Confédération pourrait apporter aux clubs afin de supporter le manque à gagner engendré par les matches à huis clos, l’une d’elles concerne la sans doute probable suppression du chômage partiel (réduction des horaires de travail) à compter du 11 mai, si d’aventure tous les clubs de SFL reprenaient les entraînements collectifs comme ils en ont dorénavant obtenu l’autorisation. «La base légale, c’est d’aider les gens qui ne peuvent pas travailler normalement. Du moment où les joueurs peuvent à nouveau travailler à 100%...»

Tout faire pour «blinder» la promotion

Face à MM. Heinrich Schifferle et Claudius Schäfer, respectivement président et CEO de la Ligue, les dirigeants du LS ont répété leur proposition d’élargir la Super League à 12 équipes dès la saison prochaine, ce qui aurait l’avantage de «blinder» la promotion du leader de Challenge League en cas de saison blanche. «Cette solution permettrait d’arrêter nos chamailleries et de résoudre beaucoup de choses d’un seul coup», explique Stefan Nellen.

Après avoir prêté une oreille peu attentive aux revendications du LS, pourtant partagées par nombre de clubs (dont Servette, Xamax, Sion et Lugano), les responsables de la SFL ont fini par convenir de l’intérêt du projet. «D’abord peu réceptif, confirme notre interlocuteur, le président Schifferle a ensuite paru beaucoup plus intéressé, allant jusqu’à voir les potentiels avantages d’une formule 12 + 8. Dans une situation aussi spéciale et particulière que celle que l’on vit, il y a sans doute lieu de prendre des décisions qui le sont aussi.»

Quoi qu’il en soit, rien ne se fera sans un vote, lors d’une assemblée extraordinaire. Pour que leur formule soit entérinée, les partisans d’une ouverture de la Super League (deux promus, aucun relégué) devraient obtenir au moins 14 voix sur 20.

Nicolas Jacquier