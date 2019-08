Bien sûr, la saison est encore très longue et il est beaucoup trop tôt pour tirer des plans sur la comète – ou peindre le diable sur la muraille. Il n’empêche qu’à l’heure d’aborder son troisième match de Challenge League, samedi soir à Winterthour (coup d’envoi à 18h), le Lausanne-Sport est déjà (un peu) sous pression. Car si les Vaudois veulent se mêler à la lutte pour la première place du classement, la seule qui donnera accès direct à la Super League le printemps prochain, il s’agirait de ne pas trébucher – même à moitié – sur la pelouse de la Schützenwiese. Faute de quoi les joueurs de Giorgio Contini se trouveraient déjà relégués à quatre ou cinq points du leader Grasshopper.

Car le GC d’Uli Forte, visiblement remis de sa récente descente aux enfers, a démarré le championnat pied au plancher, en alignant vendredi soir à Aarau sa troisième victoire en autant de sorties. Un succès au Brügglifeld (1-2) qui est resté en travers de la gorge des Argoviens, dont l’ouverture du score a injustement été annulée par l’arbitre dès la 13e minute, mais qui a constitué un signal fort pour les Sauterelles. Les Zurichois n’avaient pas connu une telle série en championnat depuis avril 2017. Le club le plus titré du pays semble déterminé à retrouver sans tarder sa place au sein de l’élite. Un désir qui se marie mal avec les ambitions de promotion du LS, tenu en échec (2-2) voici deux semaines à Schaffhouse, lors de son premier match à l'extérieur.

C’est pour cette raison que le déplacement de Winterthour, ce samedi, constitue déjà l’ombre d’un tournant pour l’équipe de Giorgio Contini. Face à un «Winti» qui fait partie des plus solides pensionnaires de la catégorie (bon 4e l’an passé), le LS doit à son tour jouer des coudes, bomber le torse et affirmer ses prétentions. Rien de tel, pour ce faire, que de ramener trois points de ce périlleux déplacement et de s’emparer de la deuxième place du classement. Si tel ne devait pas être le cas, une certaine pression s’installerait déjà dans les couloirs de la Pontaise, qui restent sur plusieurs mois passés en eaux plus ou moins troubles.