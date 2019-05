Le Lausanne-Sport n’a pas su profiter d’un cadeau inattendu d’Aarau pour reprendre la place de barragiste. Face à un FC Schaffhouse qui s’était déplacé à la Pontaise pour prendre un point, les Vaudois n’ont même pas été capables d’assurer l’essentiel. Ils restent donc toujours à une longueur des Argoviens alors qu’il ne reste plus que six points en jeu.

Les supporters lausannois qui ont eu le courage de braver le froid et la bise pour venir voir une réaction d’orgueil de leurs protégés n’ont pas été récompensés de leur louable effort. Après avoir sombré à Aarau puis à Genève, le LS n’a pas fait mieux contre un adversaire en grand danger de relégation.

Dès l’entame de match, on a en effet eu la désagréable impression que les Vaudois disputaient une simple rencontre de remplissage de fin de saison. Même une belle occasion manquée de peu par le Schaffhousois Helios Sessolo (5e) et l’annonce de l’ouverture du score de Kriens à Aarau (34e) ne changeaient en rien l’attitude passive des Lausannois.

Sans idée ni envie

Pour preuve, cette incapacité totale à créer, 45 minutes durant, le moindre danger face à un adversaire certes combatif et bien regroupé devant son gardien mais qui a aussi affiché toutes ses limites.

Face à ce LS sans idée ni envie, le courage de Schaffhouse a donc suffi. Car même le passage du 4-3-3 à son habituel 4-4-2 peu avant l’heure de jeu ne changeait rien à l’apathie lausannoise. Du moins jusqu’à ce que le LS commence enfin à prendre conscience qu’Aarau allait peut-être égarer deux précieux points.

Mais cette volonté enfin un peu plus marquée de l’emporter n’allait déboucher que sur une nette domination du LS et quelques petites occasions tardives. Trop pour espérer - et mériter - mieux qu’un nouveau partage des points. (nxp)