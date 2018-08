Le Lausanne-Sport est passé tout près de concéder sa première défaite de la saison, samedi à Schaffhouse. Logiquement menés au score à la mi-temps suite à une magnifique frappe du pied gauche de Castroman, les Vaudois auraient même pu voir leur handicap doubler juste avant la pause. Heureusement pour eux, Tranquilli manquait la transformation d’un penalty.

Un avertissement dont le LS allait tenir compte. Grâce à Simone Rapp, plus prompt que les défenseurs adverses pour pousser au fond du but un tir de Dominguez renvoyé par le poteau, le leader parvenait d’abord à égaliser. Avant de passer tout près de prendre les devants lorsqu’un superbe tir de Gétaz terminait sa course sur la partie inférieure de la transversale (58e). Schaffhouse - LS 1-1 (1-0)

LIPO Park. 1031 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo. Buts: 25e Castroman 1-0, 51e Rapp 1-1.

Schaffhouse: Grassler; Gonçalves, Mendy, Mevlja, Qollaku; Del Toro, Pugliese, Castroman, Tranquilli; Tounkara (84e Gül), Barry (93e Nikci).

LS: Castella; Nganga (46e Asllani), Loosli, Brandao, Flo; Cabral; Oliveira, Pasche (46e Dominguez), Geissmann (87e Schmid), Gétaz; Rapp (80e Zeqiri).

Avertissements: Oliveira (29e), Loosli (45e), Asllani (69e); Tounkara (16e), Castroman (63e), Gül (86e).

Notes: Schaffhouse sans Dindamba, Helbling, Paulinho, Bunjaku, Jozinovic ni Sessolo (blessés). LS sans Manière, Monteiro, Tejeda ni Margiotta (blessés). 29e But annulé à Rapp (faute de main). 45e Tranquilli rate un penalty. (nxp)