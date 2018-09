Coup d’arrêt pour Liverpool après son formidable début de saison (sept victoires consécutives). La formation certes largement remaniée de Jürgen Klopp a été éliminée dans le match au sommet des seizièmes de finale.

Si Xherdan Shaqiri a enfin eu le droit de disputer 90 minutes, c’est Daniel Sturridge, un autre « remplaçant » habituel des Reds, qui a ouvert le score à la 58e minute. L'international anglais a inscrit un superbe retourné après une tentative repoussée de Sadio Mané.

Le match tourne en cinq minutes

Mais alors que le Liverpool se dirigeait vers un nouveau succès de prestige, Chelsea est revenu de nulle, en rétorquant deux fois, par Emerson Palmieri (79e), puis Eden Hazard (85e).

Il a fallu tout le talent du Belge, entré quelques minutes plus tôt, pour faire plier les finalistes de dernière la Ligue des champions. L’ailier virevoltant a signé le but de la soirée en slalomant sur le flanc gauche de la défense de Liverpool pour aller battre Simon Mignolet, titulaire d’un soir.

Arsenal passe, West Ham en feu

Sonnés, Shaqiri et ses coéquipiers n’ont plus eu le temps de réagir, malgré les entrées tardives de leurs serial buteurs Roberto Firmino et Mohamed Salah. De quoi donner des regrets à Liverpool, puisqu’une frappe de Daniel Sturridge avait été repoussée par la barre de Willy Caballero juste avant le but décisif des hommes de Maurizio Sarri (83e).

Dans les autres rencontres de la soirée, un doublé de Danny Welbeck, complété par un but d'Alexandre Lacazette, a permis à Arsenal de franchir l'obstacle de Brentford (3-1) tandis que Tottenham a renversé Watford aux tirs au but (4-2 tab 2-2 ap) et West Ham a atomisé le club de D4 de Macclesfield (8-0).

(nxp)