Le Nigeria s'est classé troisième de la CAN 2019, pour la 8e fois de l'histoire de cette compétition, en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but d'Ighalo lors de la «petite» finale du tournoi mercredi au Caire.

Les Super Eagles ont pris l'avantage après seulement trois minutes de jeu à la suite d'un cafouillage du gardien tunisien Ben Cherifia qui a permis à Odion Ighalo d'inscrire, dans le but vide, son 5e but de la compétition. Il est, pour l'instant, le meilleur marqueur de la CAN 2019.

La finale opposera vendredi (coup d'envoi à 21h00) le Sénégal à l'Algérie.