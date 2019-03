Décidément, il doit être écrit quelque part que le Paris St-Germain est maudit sur le front de l'Europe.

Deux ans après l'improbable remontada de Barcelone au Camp Nou (défaite 6-1 après avoir gagné 4-0 à l'aller), trois semaines après l'incroyable élimination contre Manchester United au Parc des Princes (défaite 1-3 sur penalty à la 91e après avoir remporté l'aller 2-0), le PSG s'est à nouveau fait éliminer dans les arrêts de jeu: cette fois, c'est son équipe féminine qui a craqué en quart de finale retour de Ligue des champions.

Battues 2-0 à l'aller par les Londoniennes de Chelsea, les Parisiennes voulaient croire en leurs chances lors du match retour, qui avait lieu mercredi soir au Stade Jean-Bouin, à l'ombre du Parc des Princes. Et elles ont pu croire qu'elles étaient dans le vrai, lorsqu'elles ont inscrit deux buts en l'espace de huit minutes (48e et 56e) pour mener 2-0 et, ainsi, remettre les compteurs à zéro.

Mais il faut croire que, du côté de Paris, on ne retient guère les leçons du passé. La Norvégienne Maren Mjelde a en effet inscrit le but qui qualifiait Chelsea à la 91e minute, sur la seule occasion que le club anglais s'est créée de tout le match!

Du coup, il n'y aura pas de choc franco-français en demi-finale, puisque c'est Chelsea qui affrontera l'Olympique Lyonnais. Les Parisiennes, elles, n'ont pas fini de sécher leurs larmes. Elles peuvent essayer de demander la recette à leurs homologues masculins...

Le but de Maren Mjelde à la 91e minute:

(nxp)