Il n'a jamais eu un tel vestiaire rempli de stars, a gagné peu de trophées et n'est pas un grand nom du football mondial: le PSG a pourtant officialisé lundi l'arrivée de Thomas Tuchel, ex-coach de Dortmund, comme entraîneur pour la saison prochaine.

Le natif de Krumbach, en Bavière, âgé de 44 ans, a signé un contrat de deux ans avec le club champion de France. Il connaît déjà sa mission: faire mieux en Ligue des champions que ses prédécesseurs de l'ère qatarie, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc (éliminés en quart de finale) et Unai Emery (éliminé en 8e de finale).

Une arrivée qui suscite des interrogations

Sa venue au PSG suscite bien des interrogations. Tout d'abord, comment se passeront les relations au sommet de l'organigramme du club? Cet ancien joueur de niveau très modeste (une dizaine de matches de 2e division allemande avec les Stuttgarter Kickers au début des années 1990) a été recommandé par le consul du Qatar en Allemagne au clan de l'émir Tamim al-Thani, avance le quotidien L'Equipe. Il n'est donc pas directement le choix du président du club, Nasser Al-Khelaïfi, ni celui du directeur sportif Antero Henrique.

Or, l'homme n'a pas sa langue dans sa poche. Sans club depuis mai 2017, son départ du Borussia fut tumultueux, et ses désaccords avec la direction avaient beaucoup fait parler.

Et comment l'ancien coach de Dortmund et Mayence va-t-il appréhender un vestiaire explosif ? A Paris, on n'est jamais à l'abri d'un penaltygate entre Edinson Cavani et Neymar.

«On verra s'il arrive à bien gérer le vestiaire, parce que je pense que c'est le plus dur dans les grosses équipes», confiait récemment sur SFR Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), qui a joué sous ses ordres à Dortmund. Et «Aubam» d'ajouter au sujet du technicien: «C'est quelqu'un d'un peu fou.»

«C'est sûrement un handicap qu'il ne parle pas la langue de Neymar, mais c'est à travers ses idées sur le foot qu'il pourra le séduire. Ça va être intéressant», analysait pour sa part dans le Parisien Peter Zeidler, ex-coach de Sion et futur entraîneur de Saint-Gall, qui a passé ses diplômes d'entraîneur avec Thomas Tuchel.

Contacté par le Bayern

Tuchel avait été contacté par Bayern Munich pour prendre la suite de Jupp Heynckes. Cet intérêt d'un grand d'Europe atteste de la cote dont il jouit sur le marché des entraîneurs, malgré son prestige continental très relatif et son faible palmarès (une place de vice-champion d'Allemagne en 2016 et une Coupe d'Allemagne en 2017). Cela tient notamment à son appétence pour la tactique et à sa capacité à avoir fait progresser les jeunes pousses de Dortmund. Ousmane Dembélé, parti depuis à Barcelone, l'appréciait beaucoup. Les jeunes Julian Weigl ou Christian Pulisic se sont mis en valeur sous ses ordres et son Borussia pouvait proposer un jeu léché et spectaculaire.

«On va dire que son style de jeu ressemble un peu à celui de Guardiola. En tout cas, c'est le même esprit. Il aime beaucoup conserver le ballon, avec un jeu quoi qu'il arrive porté vers l'avant», insiste encore Aubameyang.

«Sa personnalité ambitieuse, son goût affirmé pour un jeu porté vers l'avant et sa force de caractère s'inscrivent dans le style que nous avons toujours entendu donner au Paris Saint-Germain», dit aussi le président parisien Nasser Al-Khelaifi, en annonçant son arrivée.

Une faible marge de manœuvre

Quelle sera la marge de manoeuvre de Tuchel sur le recrutement pour la saison à venir ? Sans doute pas très grande. Il faudra d'abord tenir compte des possibles sanctions liées au fair-play financier (annonce de l'UEFA attendue en juin).

Les priorités du club sont connues: un latéral gauche et un milieu défensif. Pour ce dernier poste, Tuchel sera-t-il tenté de jouer la carte Bundesliga avec Weigl (qu'il a donc connu à Dortmund) et Max Meyer (Schalke 04) ?

Henrique, pour le poste de latéral gauche, aurait activé les pistes d'Alex Sandro (Juventus) et Ryan Sessegnon (Fulham). Et pour le gardien, le responsable portugais pense fortement à Gianluigi Donnarumma (19 ans, AC Milan). (nxp)