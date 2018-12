De Paris jusqu’en Valais, il ne fait pas bon représenter un «média traditionnel» autour des terrains de football du club local. Alors que le bras de fer entre Christian Constantin et le Nouvelliste ne s’est pas relâché depuis l’été, le PSG a décidé de sanctions punitives semblables à l’encontre de L’Équipe.

Courroucé par un article du samedi 8 décembre – lequel affirmait que le club était prêt à se séparer de Neymar ou Mbappé pour échapper à la patrouille du fair-play financier – le Paris Saint-Germain a en effet prononcé deux interdictions à l’encontre des journalistes du quotidien sportif. Il a d’abord imposé le silence à son représentant en conférence de presse, la semaine dernière à Belgrade. Puis lundi, le correspondant du club a été purement et simplement refoulé à l’entrée du Camp des Loges, centre d’entraînement du club.

Communiqué corrosif

«Quelque part, ce qui est le plus fascinant dans la décision du PSG de refuser l’entrée du centre d’entraînement à un journaliste de L’Équipe, c’est de voir comment des cadres d’envergure peuvent imaginer des stratégies aussi contre-productives pour eux-mêmes», a réagi Sébastien Tarrago, journaliste à la chaîne L’Équipe via Twitter.

Son interrogation est intéressante. En effet, pourquoi une institution respectable et globale comme le PSG se lance-t-elle dans telle guerre médiatique? Pour rappel, son communiqué du 8 décembre avait déjà frappé par sa violence. Le club y dénonçait, entre autres, «des informations erronées, ridicules» ; s’interrogeant «une fois de plus sur l’honnêteté intellectuelle de L’Équipe et les arrière-pensées de sa ligne éditoriale.» Il pointait enfin du doigt «un traitement dénué d’équilibre et qui ne vise qu’à répandre une atmosphère délétère.»

«Aujourd’hui, les clubs créent leurs propres contenus»

Ces lignes peuvent-elles vraiment n’être que le fruit de la colère? Le constat serait un peu inquiétant pour une administration de cette envergure. «Un communiqué comme celui-là me semble plutôt vouloir valider un basculement du rapport de force, rectifie Ludovic Chenaux, fondateur de l’agence de communication digitale Up to You. Avec ces mesures de rétorsion, le PSG et Christian Constantin font passer un message. Ils affirment: vous avez davantage besoin de nous pour vendre du papier que l’on a besoin de vous pour parler de notre club. C’est une tendance réelle. Aujourd’hui, les clubs créent leurs propres contenus et les médias sociaux ont redistribué les cartes. Dans cette nouvelle donne, Neymar est aujourd’hui plus puissant que le PSG, lequel est plus puissant que L’Équipe.»

Que reste-t-il alors dans les mains des médias traditionnels pour défendre leur légitimité? Osons suggérer une crédibilité basée sur cette indépendance dont sont de facto privés les médias affiliés. «C’est une évidence, mais seulement en théorie, répond Ludovic Chenaux. Car comme on l’observe avec les gilets jaunes, une méfiance vis-à-vis des canaux d’informations historiques grandit dans l’opinion.

Par analogie, le supporter du FC Sion ou du PSG considérera très vite que le Nouvelliste et L’Équipe sont des médias complotistes qui traitent leur club à charge. Ils se réfugieront donc naturellement vers l’information du club, jugée comme une source de première main.» Dénoncer et sanctionner pour mieux marginaliser l’information indépendante, telle est sans doute la motivation première des clubs lorsqu’ils se lancent dans une guerre médiatique. (nxp)