Les États-Unis ont vécu une soirée cauchemardesque mardi avec une défaite 2 buts à 1 à Trinité-et-Tobago, synonyme d'élimination pour le Mondial-2018, tandis que le Panama, vainqueur inattendu du Costa Rica (2-1), s'est qualifié pour sa première Coupe du monde.

Alors qu'elle était en position idéale avant la rencontre, la «Team USA» a sombré à Couva contre Trinité-et-Tobago, pourtant lanterne rouge de la zone Concacaf, dans un stade à moitié vide à la pelouse en piteux état.

Rapidement menés au score, après un incroyable raté de leur défenseur Omar Gonzalez, auteur d'un but contre son camp (17), les Américains ont vu l'addition se corser avant la mi-temps quand Alvin Jones a doublé la mise pour Trinité-et-Tobago (37).

Malgré la réduction du score par Christian Pulisic à l'entame de la seconde période (46), les Etats-Unis se sont révélés incapables d'égaliser, jouant parfois de malchance, comme à la 77e minute quand la frappe de l'attaquant Clint Dempsey est venue s'écraser sur le poteau trinidadien.

Le Honduras en barrages

Avec la défaite face à Trinité-et-Tobago et les victoires du Panama et du Honduras, les Etats-Unis, qui tombent à la cinquième place du groupe avec 12 points, sont éliminés du Mondial. C'est la première fois depuis 1986 que la sélection américaine manquera une phase finale de Coupe du monde.

«Nous ne nous sommes pas qualifiés pour le Mondial alors que c'était mon rôle... de nous qualifier», a déclaré l'entraîneur américain Bruce Arena.

Opposé au Costa Rica, déjà qualifié, le Panama a réussi à renverser un match mal entamé et à se qualifier pour la première phase finale d'un Mondial de son histoire. Menés 1 à 0 à la mi-temps, les Panaméens se sont finalement imposés 2 à 1 devant leur public, Roman Torres inscrivant le but de la victoire dans les dernières minutes du match dans un stade surchauffé.

