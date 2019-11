Les Gallois, demi-finalistes de l'édition 2016, se sont qualifiés pour l'Euro 2020, mardi, après leur succès devant la Hongrie (2-0). La sélection emmenée par Gareth Bale est sortie vainqueur du duel à trois qui l'opposait aux Hongrois et aux Slovaques pour la dernière place qualificative du groupe E, derrière les vice-champions du monde croates.

Avec deux buts et une passe décisive en sept matches, le joueur du Real Madrid a largement participé à la deuxième qualification continentale consécutive des Dragons, 20e nation à valider son billet pour l'Euro-2020 (12 juin-12 juillet). Il en reste quatre à prendre, en mars, en barrage.

Parmi les autres matches de la soirée, Georginio Wijnaldum et Serge Gnabry ont inscrit un triplé chacun lors des succès des Pays-Bas devant l'Estonie (5-0) et de l'Allemagne face à l'Irlande du Nord (6-1). La Belgique a déroulé face à Chypre (6-1) tandis que la Lettonie a dominé l'Autriche 1-0 grâce à un but du défenseur de Xamax Marcis Oss.

Un but de @MarcisOss offre la victoire à la Lettonie contre l'Autriche ????? pic.twitter.com/PguHzm06lL — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) November 19, 2019

Nations déjà qualifiées: Angleterre, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, République tchèque, Russie, Suède, Turquie, Ukraine, Allemagne, Croatie, Autriche, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Danemark, Pays de Galles.

Nations qui participeront aux barrages: Islande, Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, Irlande, Irlande du Nord, Ecosse, Norvège, Serbie, Bulgarie, Israël, Hongrie, Roumanie, Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Belarus.

(afp/jsa/nxp)