En Espagne, le finale de la Ligue des champions a déjà commencé. En tous cas, la guerre psychologique qui accompagne un tel événement est bien lancée.

Le match entre le Real Madrid et Liverpool se disputera à Kiev le samedi 26 mai. Sur son site internet, Marca insiste bien sur le fait que ce 26 mai 2018 tombe 11 jours après le début du Ramadan. «Le Ramadan aura-t-il un effet sur la finale de la Ligue des champions?», s'interroge le quotidien espagnol. Du côté de Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane et Emre Can sont de confession musulmane. Trois joueurs, contre un seul - Achraf Hakimi - du côté du Real Madrid.

La question est de savoir comment ces acteurs phares de la finale vont gérer leur préparation, durant ces 11 jours hors normes? Seront-ils prêts physiquement pour disputer la rencontre de l'année en sachant qu'ils ne pourront ni boire ni manger jusqu'au couché du soleil?

Moreno répond avec humour

Interrogé sur le sujet par la radio espagnol El Transistor, le défenseur de Liverpool Alvaro Moreno a répondu: «Je pense que Mohamed Salah va s'entraîner à 20%, de peur de se blesser.» Il a poursuivi sur le ton de la plaisanterie: «Et moi, pendant le Ramadan, je mangerai et boirai pour lui. C'est quelque chose que je peux faire!»

Il est aussi possible que les joueurs concernés manquent un jour de jeûne et le rattrapent dans la prochaine période de Ramadan. C'est d'ailleurs la solution qu'avait choisi Mesut Ozil durent l'Euro 2016.

(nxp)