Coup d'arrêt pour Zidane: l'entraîneur du Real Madrid, défait 1-0 à Levante samedi pour la 25e journée de Liga et à nouveau deuxième derrière le Barça, doit remobiliser ses troupes avant le décisif 8e de finale aller de Ligue des champions contre City, mercredi.

La pire des préparations: surpris par une superbe reprise de volée du capitaine de Levante, Jose Luis Morales (79e), les Merengues ont concédé leur deuxième défaite de la saison à Valence, la première en Liga depuis le 1-0 encaissé le 19 octobre dernier à Majorque... et abordent leur semaine la plus décisive de la pire des façons.

Ils repassent ainsi deuxièmes en Liga, à deux points derrière le FC Barcelone, et ont peut-être perdu leur attaquant belge Eden Hazard, sorti en boitant de la cheville droite à la 64e minute et remplacé par Vinicius...

Tout ça à quatre jours de la réception de Manchester City, vainqueur 1-0 à Leicester samedi en championnat d'Angleterre, pour leur 8e de finale aller de Ligue des champions (mercredi à 20h00 GMT), et à une semaine du clasico retour de Liga contre le FC Barcelone - large vainqueur d'Eibar ce samedi en Liga (5-0) grâce à un quadruplé de Messi - dimanche 1er mars (20h00 GMT) au Santiago-Bernabeu.

Des convictions qui s'effondrent

Spécialiste des opérations sauvetage, Zinédine Zidane est donc encore appelé à la rescousse pour éteindre le départ de feu à la "Maison blanche", après ce revers inattendu chez Levante... le deuxième match de rang sans victoire, après le 2-2 contre le 17e, le Celta Vigo, dimanche dernier à Santiago-Bernabeu.

Et c'est toutes les convictions du Real qui s'effondrent avec cette défaite : "Zizou", qui a bâti tous ses succès sur une défense infranchissable, voit le rideau de la "Maison blanche", encore le meilleur de Liga il y a peu, tomber en lambeaux petit à petit, avec sept buts encaissés lors des quatre derniers matches.

La semaine dernière déjà, la défense du Real montrait des signes de fatigue, mais le pénalty marqué par le capitaine Sergio Ramos avait estompé la prestation terne de Raphaël Varane à ses côtés.

Mais samedi soir, plus encore que lors du dernier match à domicile, la défense des Madrilènes a posé question, notamment sur l'action du but, avec un placement douteux. Des questions en pagaille, auxquelles Zinédine Zidane devra vite apporter des réponses, sous peine de voir l'incendie grandir... et en attendant le diagnostic final de la rechute possible de la blessure à la cheville de Hazard.

